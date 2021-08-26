“Haremos pagar” a los responsables de ataque en Afganistán: Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que los responsables del doble ataque en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, Afganistán, no serán perdonados y "los van a hacer pagar".

En una conferencia de prensa, Joe Biden destacó que el ataque en Afganistán fue cometido por el grupo terrorista ISIS-K, el cual dejó un saldo de al menos 72 muertos, de los cuales 12 eran soldados estadounidenses.

El mensaje de Joe Biden ocurrió durante un mensaje que brindó este jueves, tras el doble atentado afuera del aeropuerto de Kabul, Afganistán, que dejó un saldo de 12 soldados estadounidenses muertos y otros 15 heridos, así como la muerte de 60 civiles afganos y que otros 150 han sufrido heridas.

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Joe Biden se dirigió a los responsables del ataque, a quienes les pidió que tengan presente que Estados Unidos no los olvidará, no los perdonará, los van a seguir y los van a hacer pagar. También mencionó que saben cómo encontrarlos y las maneras para atrapar a los miembros de ISIS

El presidente Joe Biden agregó que las vidas que se perdieron hoy prestaban servicio a la “libertad de Estados Unidos”, por lo que los caídos “son héroes maravillosos”.

Joe Biden habla sobre respuesta tras ataque en Afganistán

Joe Biden recordó que tiene la intención de completar la misión de que las tropas de Estados Unidos salgan de Afganistán, luego de permanecer en el país desde el 2001. Sin embargo, destacó que las Fuerzas Armadas podrían realizar un ataque contra las instalaciones de ISIS en cuanto lo decidan porque el país “no se sentirá intimidado”.

También destacó que, si las fuerzas militares de Estados Unidos necesitan mayor fuerza, el propio Joe Biden se las concederá.

En el mensaje ante los medios de comunicación, Joe Biden aseguró que en el ataque ocurrido este jueves en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul no hubo relación entre los talibanes y el Estado Islámico.

Joe Biden apoyará a personas para salir de Afganistán

Joe Biden mencionó que nunca en la historia se había visto una evacuación aérea como la que se realiza en Afganistán. Destacó que, en las últimas horas, han sacado a más de 7 mil personas, de las cuales más de 5 mil son norteamericanos.

También aseguró que después del 31 de agosto, fecha en que Estados Unidos planea salir por completo de Afganistán, su gobierno seguirá dando facilidades a personas para que salgan del país, ya sea por medios estadounidenses o por acuerdos con los talibanes.

Joe Biden dijo a los habitantes de Afganistán que ellos “también importan” y que no hay ningún conflicto en el que, al terminar una guerra, todos los que quisieran salir de un país puedan hacerlo, tal como actualmente está ocurriendo.

“Hay millones de afganos que no son talibán y no cooperaron de manera activa con nosotros y también quieren salir del país, todos quisieran llegar a Estados Unidos”.

Primer mensaje de Joe Biden tras ataque en Afganistán

Esta fue la primera vez que Joe Biden habló públicamente sobre el ataque, el cual fue el primer atentado mortal sufrido por tropas estadounidenses en Afganistán desde febrero de 2020.

Tras los hechos, el vocero del Pentágono, John Kirby, confirmó que la primera explosión se trató de un ataque suicida en la Puerta de la Abadía, el cual dejó civiles y militares estadounidenses muertos.

También corroboró que hubo una segunda explosión, además de registrarse un tiroteo en el Hotel Baron, ubicado a unos metros del aeropuerto de Kabul, Afganist´an.

“Podemos confirmar que varios miembros del servicio estadounidense murieron en el complejo ataque de hoy en el aeropuerto de Kabul. También sabemos que varios afganos fueron víctimas de este atroz ataque”, compartió en Twitter el portavoz del Pentágono.

Además, el vocero talibán Zabihulla Mujahid, condenó los ataques a través de un mensaje compartido en Twitter y precisó que las explosiones “tuvieron lugar en un área en la que las fuerzas de Estados Unidos son responsables de la seguridad”.

“El Emirato Islámico condena de forma contundente los ataques que tienen como objetivo a civiles en el aeropuerto de Kabul”, escribió Mujahid.

#غبرګون:

اسلامي امارت د کابل په هوايي ډګر کې په ملکي خلکو چاودنه په کلکه غندي، یاده چاودنه په هغه سیمه کې ترسره شوې چې د‌ امنيت مسئولیت يې د امريکايي ځواکونو په لاس کې دی.

اسلامي امارت د خپلو خلکو امنيت او ساتنې ته کلک متوجه دی، د شر غوښتونکو کړيو مخه به په کلکه سره ونيول شي. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 26, 2021