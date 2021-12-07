Biden advierte a Putin sobre medidas económicas por tensión en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden advirtió a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre fuertes medidas económicas “y de otro tipo” en caso de un ataque militar contra Ucrania en los próximos días.

A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que durante la reunión virtual que sostuvieron ambos presidentes, Joe Biden expresó a Putin la profunda preocupación de Estados Unidos y sus aliados sobre la escalada de las fuerzas militares de Rusia sobre Ucrania.

Por lo que el mandatario estadounidense reiteró su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y pidió el retorno a la diplomacia; en ese sentido, ambos líderes encomendaron a sus equipos dar seguimiento al tema, mientras que Estados Unidos lo hará, además, en estrecha coordinación con sus aliados.

.@POTUS held a secure video call with President Putin of Russia today to discuss a range of topics in the U.S.-Russia relationship, including our concerns about Russian military activities on the border with Ukraine, cyber, and regional issues. pic.twitter.com/VKdjJhwnhe — The White House (@WhiteHouse) December 7, 2021

Putin y Biden también discutieron sobre estabilidad estratégica, cuestiones cibernéticas, regionales y una serie de cuestiones de la agenda entre Estados Unidos y Rusia, indicó el documento compartido por la Casa Blanca en sus redes sociales.

La reunión cibernética entre Biden y Putin duró dos horas y un minuto. Biden tomó la llamada desde la Sala de Situación de la Casa Blanca, y Putin los hizo desde su residencia de invierno en Sochi.

Así comenzó la reunión entre Biden y Putin

En las primeras imágenes, compartidas por el Kremlin , aparecieron Joe Biden y Vladimir Putin saludándose de manera cordial a través de sus pantallas.

“Le saludo señor presidente”, fueron las palabras de Putin a través de la pantalla. Por su parte, Biden respondió que “lamentablemente no nos pudimos ver en la cumbre del G20. Y espero que nos veamos la próxima vez en persona”.

Esta reunión virtual es la segunda vez que ambos líderes mundiales tienen un encuentro, el primero fue en junio pasado durante la cumbre de Ginebra, donde el gobierno de Estados Unidos indicó que se trató de un encuentro “estable y previsible”.

