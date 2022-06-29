BioNTech y Pfizer probarán vacuna universal contra Covid-19

La farmacéutica alemana BioNTech y la gigante estadunidense Pfizer dijeron el miércoles que en el segundo semestre de este año comenzarán las pruebas en humanos de vacunas de una vacuna universal contra Covid-19.

El trabajo experimental, que va más allá del enfoque actual, incluye inyecciones que mejoran las células T, diseñadas para protegerse principalmente contra enfermedades graves si el virus se vuelve más peligroso, así como otras de pan coronavirus, que protegen contra la familia más amplia de virus y sus mutaciones.

En las diapositivas de presentación publicadas en el sitio web de BioNTech para su día del inversor, la empresa de biotecnología alemana dijo que su objetivo es "brindar una protección de variante duradera".

Los dos socios, fabricantes de la vacuna contra el Covid-19 más utilizada en el mundo occidental, están discutiendo en la actualidad con los reguladores versiones mejoradas de su vacuna establecida para proteger mejor contra la variante ómicron y sus sublinajes.

We announced positive data on the safety, tolerability & immunogenicity of 2 Omicron-adapted vaccine candidates (mono- & bivalent). Preliminary lab studies showed both candidates neutralizing Omicron BA.4 and BA.5 though to a lesser extent than for BA.1. https://t.co/wuaveqBT3v pic.twitter.com/QB5JqJNpeW — BioNTech SE (@BioNTech_Group) June 25, 2022

Empresas, gobiernos y organismos de salud trabajan en protección más confiable para combatir al Covid-19.

La persistente mutación del virus de Covid-19 en nuevas variantes que evaden más fácilmente la protección de la vacuna, así como la disminución de la memoria inmunológica humana, han sumado urgencia a la búsqueda por parte de empresas, gobiernos y organismos de salud de herramientas de protección más confiables, así como de una vacuna universal.

Como parte de un esfuerzo para impulsar aún más su negocio en enfermedades infecciosas, BioNTech dijo que está trabajando de forma independiente en antibióticos de precisión que matan a las supe bacterias que se han vuelto resistentes a los fármacos disponibles actualmente.

BioNTech, que no dijo cuándo podrían comenzar las pruebas, se apoya en la tecnología de PhagoMed, que adquirió en octubre del año pasado.

El desarrollador de antibióticos con sede en Viena ha trabajado en enzimas, producidas por virus que matan bacterias, que atraviesan la pared celular bacteriana.

🇸🇪Un estudio sueco ha demostrado y confirmado que el ARNm de las inyecciones de Pfizer/BioNTech Covid se infiltra en las células y transcribe su mensaje en el ADN humano en 6 horas, alterando nuestro propio ADN pic.twitter.com/lmKyK9l2zW — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@Duquever1) June 22, 2022

Lo que debe saber sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech contra Covid-19

El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) de la OMS ha publicado recomendaciones provisionales para el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contra Covid-19.

Confornme al SAGE, la vacuna de ARN mensajero contra la Covid-19 de Pfizer-BioNTech es segura y eficaz. Antes de inmunizar a la población en general, la prioridad es comenzar a vacunar a los trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición y, a continuación, a las personas mayores.