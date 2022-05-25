Pfizer venderá medicamentos a precios no lucrativos en países pobres

La farmacéutica Pfizer informó que todos sus medicamentos patentadas estarán a la venta a precios no lucrativos en 45 países pobres de todo el mundo.

Las 45 naciones de bajos ingresos se incluirán en lo que Pfizer denomina "una operación para un mundo más sano" y abarcan la mayor parte de África y gran parte del sudeste asiático.

Pfizer indicó que el plan incluye 23 medicamentos y vacunas para enfermedades infecciosas, algunos tipos de cáncer y enfermedades raras e inflamatorias. También incluye el tratamiento Paxlovid contra el Covid-19 y el fármaco contra el cáncer de mama, Ibrace.

Así como la vacuna contra la neumonía Prevnar 13, el medicamento contra la artritis reumatoide Xeljanz, los tratamientos contra el cáncer Xalkori e Inlyta y la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Comirnaty con BioNTech SE.

|Reuters

Albert Bourla, presidente ejecutivo de Pfizer, aseguró que todos los medicamentos que se pondrán a disposición de los países pobres serán útiles y que el antivírico Paxlovid podrán conseguirlo inmediatamente.

Próximos medicamentos de Pfizer se venderán a precios no lucrativos

La compañía de medicamentos informó que cada que Pfizer lance una nueva medicina o vacuna, se incluirá en la cartera de medicamentos a un precio no lucrativo para los 45 países pobres que tiene en lista.

Estos países carecen de un buen acceso a tratamientos innovadores. Según la Fundación Bill y Melinda Gates, los nuevos tratamientos pueden tardar entre cuatro y siete años en estar disponibles en los países de renta baja, si es que lo están.

Cabe recordar que Pfizer fue criticada por la forma en que distribuyó su vacuna contra el Covid-19, ya que algunos países pobres tuvieron que esperar durante meses después de que las primeras dosis llegaran a las naciones más ricas.

Bourla dijo que el nuevo acuerdo se basó en las dificultades de ese despliegue, en particular la falta de infraestructura sanitaria en algunos países que dificultó la distribución de la vacuna.

