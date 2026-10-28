Rinde protesta Blanca Cruz como presidenta provisional del INE tras renuncia de Taddei

Blanca Yassahara Cruz García rindió protesta como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de Guadalupe Taddei, a quien hoy se le señala de presuntas irregularidades.

La designación se oficializó durante una sesión extraordinaria urgente del Consejo General, en medio de cuestionamientos sobre la gestión de Taddei.

Blanca Cruz rindió protesta como consejera presidenta provisional del @INEMexico tras la renuncia de Guadalupe Taddei, cuya salida ocurre en medio de señalamientos por presuntas irregularidades. https://t.co/I8psKL70To https://t.co/2i5Dx5BQ3f — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

Blanca Cruz asume la presidencia provisional del INE

Tras formalizarse la salida de Taddei ante el Congreso de la Unión, el Consejo General acordó que Cruz García quedara al frente del instituto de manera temporal.

Se mantendrá en el cargo mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el procedimiento correspondiente para designar a quien ocupará la presidencia del organismo electoral.

La designación ocurre en un momento relevante para el INE, que deberá preparar los procesos electorales del 2027, mientras enfrenta exigencias de transparencia y rendición de cuentas, tras las denuncias por contratos millonarios, triangulación de recursos y conflictos de intereses.

PAN exige investigar posibles irregularidades en el instituto

La senadora del PAN y consejera del Poder Legislativo ante el INE, Verónica Rodríguez, cuestionó la concentración de facultades en la anterior presidencia y responsabilizó a Morena de impulsar concesiones que, a su juicio, debilitaron los contrapesos dentro de la institución.

La legisladora sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a Taddei, sino que también deben investigarse a los allegados, así como de las personas que sabían lo que estaba pasando al interior del INE.

Por su parte, la consejera electoral Carla Humphrey pidió revisar las atribuciones de la presidencia del instituto y retirar los llamados “superpoderes”, al considerar que las facultades para realizar nombramientos pueden afectar el funcionamiento democrático.

❌El proceso para sustituir a Guadalupe Taddei (@Presidencia_INE) va retrasado. No comenzó porque el Consejo General del INE (@INEMexico) no formalizó el proceso de renuncia y la carta enviada era considerada una "comunicación personal"...⚠️ #RepúblicaMx con @roberto_ruizg | https://t.co/yUS9e5sW1n — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 28, 2026

PRI pide revisar contratos del INE

El diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez también llamó a investigar a fondo la gestión de Taddei y revisar la nómina de confianza de la exconsejera presidenta.

El legislador también pidió que el instituto deje de servirle a Morena y recupere la confianza ciudadana, al advertir sobre los desafíos que enfrenta rumbo a las elecciones de 2027.

