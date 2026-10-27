UIF congeló cuentas de contratistas del INE con AMLO; piden revisión de contratos | Mañanera de hoy

Claudia Sheinbaum, presidente de México, reiteró su llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que revise todo el actuar del Instituto Nacional Electoral (INE) bajo el mandato de Guadalupe Taddei. En su conferencia mañanera de hoy 27 de octubre de 2026, la mandataria planteó que la revisión debe servir para deslindar responsabilidades en caso de que se detecte corrupción.

Sheinbaum pide a la ASF auditar contratos del INE bajo gestión de Guadalupe Taddei

Sheinbaum Pardo refirió que la petición a la ASF contempla auditar todos los contratos y transparentar su contenido. También pidió que se informe desde cuándo existen contratos con los contratistas señalados.

“La solicitud de la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo, tiene que auditarse y tienen que transparentarse todos esos contratos”, expresó la presidente.

La presidente recordó que, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de algunas empresas relacionadas con el caso. Según la mandataria, un amparo retiró ese congelamiento y las empresas pudieron seguir operando.

Presidenta cuestiona paro de transportistas

En otro tema, Claudia Sheinbaum cuestionó el paro nacional de transportistas convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). La presidenta señaló que el gobierno federal mantiene desde hace meses una mesa de diálogo abierta con el sector para atender sus demandas.

Sheinbaum también llamó la atención sobre una presunta reunión previa de algunos integrantes de la Canacar con el presidente del PRI, Alejandro Moreno. La mandataria vinculó ese encuentro con la convocatoria a las protestas.

“La mesa de diálogo está abierta desde hace meses. Entonces, llama la atención que hace tres días se reúnen con el presidente del PRI esos mismos que llamaron ayer a las protestas; hagan sus propias conclusiones”, dijo la presidenta.