“Fue un acto publicitario": AMLO habla acerca de los hechos violentos en Michoacán

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este habló acerca de la ola de violencia ocurrida la tarde del pasado domingo 27 de agosto en diversos puntos de Michoacán.

AMLO determinó que los hechos violentos en la Tierra Caliente, donde se reportó el incendio de cinco coches, tiendas e incluso bloqueo de carreteras, se trató de un hecho "publicitario".

“Fue un acto publicitario, propagandista los incendios en Oxxo básicamente nada en violencia de pérdidas humanos. Hay algunos detenidos e intervino la Guardia Nacional con apoyo de la Secretaría de la Defensa y policías", dijo el mandatario.

Quema de comercios y vehículos en Michoacán

Desde la mañana del pasado domingo 27 de agosto, Michoacán amaneció con una intensa movilización policiaca, pues delincuentes bloquearon las salidas del municipio de Buenavista, Tomatlán, con vehículos a los que les prendieron fuego.

Minutos más tarde, en Apatzingán, se reportó la quema de un autobús frente al Colegio de Bachilleres, en la Salida a Buenavista Tomatlán, además de otro cierre en la carretera Apatzingán-Aguililla.

🚔 Nuestra #GuardiaCivil, el #EjércitoMexicano y la @GN_MEXICO_ respondieron a una agresión armada cerca de Charapendo en Gabriel Zamora. Se aseguró armamento y un vehículo. Fallecieron dos presuntos agresores. #HonestidadyTrabajo pic.twitter.com/20yeLGgNMd — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) August 27, 2023

En Apatzingán también se registró el incendio en dos tiendas de autoservicio, los comercios afectados se ubicaban en la avenida Francisco I. Madero, y el otro en la avenida Constituyentes de la colonia Lázaro Cárdenas; ambos fueron vandalizados por los delincuentes quienes lanzaran bombas molotov para generar incendios. También se reportó una balacera en la misma colonia.

Detenidos tras ola de violencia en Michoacán

El presidente AMLO señaló que ya había seis presuntos responsables detenidos tras la quema de tiendas y vehículos en Uruapan, Michoacán, a quienes les decomisaron bidones y botellas de combustible. El mandatario señaló que no hubo pérdidas humanas.

E.l titular de la Secretaría de Seguridad Pública, General José Alfredo Ortega Reyes, encabezó un operativo interinstitucional. La detención de los presuntos culpables se dio tras la movilización por parte de la Guardia Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía municipal, desplegada en la zona.