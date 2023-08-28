¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 28 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este lunes 28 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Llegan los libros a millones de alumnos que inician clases

Durante la conferencia matutina, se enlazó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien afirmó que los libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se repartieron a los alumnos. Lo mismo ocurrió con otros gobernadores.

AMLO habla acerca del gobernador de Florida

El presidente López Obrador se lanzó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. "Como estamos en esa temporada de elecciones, hablan de intervenir en asuntos de México, de no respetar nuestra soberanía. Insultan, pero no hay que tomarlos muy en serio. Nada más aclarar”, dijo.

AMLO habla sobre hechos violentos en Michoacán

Ya hay detenidos por quema de tiendas, vehículos y bloqueo carreteras en Apatzingán, Buenavista y Uruapan, en Michoacán.

“Fue un acto publicitario, propagandista dos incendios en Oxxo básicamente nada en violencia de pérdidas humanos. Hay algunos detenidos e intervino la Guardia Nacional con apoyo de la Secretaría de la Defensa y policías", dijo AMLO.

#EnLaMañanera | Ya hay detenidos por quema de tiendas, vehículos y bloqueo de carreteras en Apatzingán, Buenavista y Uruapan, en #Michoacán pic.twitter.com/2JJukdudIB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2023

AMLO señala que no hay faltas de respeto dentro del partido Morena

Sobre el proceso interno del partido guinda, el presidente señaló que todo está tranquilo: "Todo estuvo muy bien, muy tranquilo, sin ningún problema en todo este proceso de los partidos. No ha habido violencia, ningún desorden, ni siquiera se han faltado al respeto. Han actuado con mucha urbanidad política. Han actuado muy bien todos. ¿O ustedes saben de algún enfrentamiento, más allá del debate normal? Nada, nada”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aplaudió la contienda interna de #Morena para definir a su candidato presidencial https://t.co/PRNZtSq6qv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2023

AMLO afirma que es necesaria una renovación al Poder Judicial

El mandatario refirió que es necesaria una renovación en el Poder Judicial a causa de la "corrupción que impera" y los "excesos" de los magistrados.

AMLO alista bastón de mando del partido Morena

El presidente AMLO señaló que se encuentra preparando la entrega del bastón de mando del partido para el próximo 6 de septiembre.

“Yo sigo gobernando hasta que entregue la Banda Presidencial, pero el movimiento del cual surgimos, yo lo he venido dirigiendo, aunque no de manera directa, sino con mi ejemplo. Ahora ya llegó el momento de que yo entregue la dirección del movimiento”, señaló.