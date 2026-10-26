  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

Últimas noticias actualizadas EN VIVO del cierre de carreteras por el paro nacional de transportistas: ¿qué autopistas están bloqueadas en México hoy 26 de octubre?

Las carreteras de entrada a CDMX podrían tener severas afectaciones por la movilización de transportistas; te decimos otras autopistas con caos hoy.

Reporte actualizado sobre cierres, protestas y accidentes en carreteras hoy 26 de octubre 2026
Inicio de semana complicado | AN

Escrito por: Citlalli Sánchez, América López

La protesta de diversas agrupaciones de transportistas mantiene los principales accesos a la Ciudad de México y autopistas de la república con cierres o tráfico intenso este lunes. En Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo de los bloqueos por el paro nacional de transportistas hoy 26 de octubre.

Te mostramos el reporte actualizado de manifestaciones y accidentes en los tramos carreteros, con datos confirmados de la Guardia Nacional, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

¿Dónde hay bloqueos del paro nacional de transportistas hoy?

Vía libre en Chihuahua

Tras presencia de personas cerca del Km 020+000 en la carretera Chihuahua–Miguel Ahumada, a la altura del Municipio de Ciudad Juárez.

Precauciones en Tamaulipas

Se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas en vehículos cerca del Km 005+600 en la carretera Cd. Mante-Cd. Valles con dirección a Cd. Mante. Atienda indicación vial.

Amplían bloqueo en la autopista México-Pachuca

Transportistas amplían el bloqueo en la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta de Ecatepec, y cierran algunas plazas de cobro.

Caos vial en la México-Toluca

Una caravana de transportistas avanza a vuelta de rueda y ocupa dos carriles. La protesta se dirige a la zona de Lerma.

Bloqueo en Tehuacán - Oaxaca

Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán, se encuentra bloqueada en ambos sentidos.

Comienzan los bloqueos en Puebla

Transportistas bloquean ambos sentidos de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta de cobro Tehuacán, en Puebla.

Tamaulipas, Chihuahua y Oaxaca con protestas hoy 26 de octubre

Tal como lo anunciaron la semana pasada, los transportistas ya comenzaron con las protestas en Tamaulipas, en la carretera Río Bravo-Reynosa, a la altura del Parque Industrial “El Puente”.

En el estado de Chihuahua, se reporta su presencia en la carretera Chihuahua–Miguel Ahumada, a la altura de la caseta de "El Sacramento".

Y en Oaxaca, hay cierre parcial de circulación en la carretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura de la caseta de "Huitzo", con dirección a San Pablo Huitzo.

También se movilizan los transportistas en Sinaloa

En ese estado, los vehículos de los manifestantes se ubican sobre el acotamiento de la carretera Los Mochis–Culiacán, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

No hay paso en la autopista Ciudad Mendoza - Córdoba

CAPUFE confirmó está cerrada la autopista Ciudad Mendoza - Córdoba por presencia de manifestantes, quienes se encuentran a la altura del kilómetro 269, en el poblado San Cristóbal, en ambos sentidos.

Cierre parcial en la autopista México-Pachuca

¡Atención conductores en Edomex! Hay un cierre parcial en la circulación en la carretera México-Pachuca, con dirección a la CDMX, a la altura de la caseta de cobro de San Cristóbal.

Ya hay presencia de transportistas en carreteras de Guanajuato, Coahuila y Veracruz

En el estado de Guanajuato, los manifestantes se encuentran sobre el acotamiento de la carretera Est. Boulevard Aeropuerto, a la altura del puente Milenio, sin afectaciones por ahora.

En Coahuila, los transportistas llegaron al acotamiento de la carretera Matehuala-Monterrey, a la altura de la caseta de cobro Carbonera (Ojo Caliente).

Mientras que en Veracruz, los transportistas a bordo de sus unidades de carga se ubican en la carretera Xalapa-Banderillas, a la altura del Boulevard Banderillas, en el kilómetro 140+000.

Presencia de manifestantes en la autopista León-Aguascalientes

Con sus camiones de carga, los transportistas arribaron al acotamiento de la autopista León-Aguascalientes, cerca del kilómetro 106+300, a la altura del puesto de seguridad Peñuelas, sin afectaciones a la circulación hasta ahora.

Transportistas comienzan a movilizarse en Tabasco

Un grupo de transportistas se concentra en la carretera Villahermosa-Cárdenas, a la altura del puente Los Monos; por ahora, no afectan la circulación, pero se espera que más tarde se trasladen hacia Cárdenas-Coatzacoalcos.

Asentamiento vehicular en autopista Toluca-Atlacomulco

De acuerdo con datos del C5 Edomex, hay tráfico pesado en la autopista Toluca-Atlacomulco, a la altura de la caseta El Dorado, en ambos sentidos.

Son aproximadamente 6 kilómetros de asentamiento vehicular, por lo que se recomienda a los automovilistas salir con tiempo.

Reducción de carriles en la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque

Por presencia de manifestantes, hay reducción de carriles en la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, a la altura de la caseta Antonio Dovalí Jaime, con dirección a Cosoleacaque.

Transportistas inician con las manifestaciones en la autopista México-Querétaro

CAPUFE confirmó que hay manifestantes en la caseta de Tepotzotlán, perteneciente a la autopista México-Querétaro, en ambos sentidos.

Por ahora, no hay cierres a la circulación, pero el avance es lento.

Avance lento en la caseta de la México-Toluca

Aunque no se reporta presencia de transportistas, hay avance lento en la autopista México-Toluca, a la altura de la caseta La Venta, con dirección a CDMX.

El avance es bastante complicado tanto en la carretera federal como en la autopista, pero hasta el momento no hay algún grupo de manifestantes afectando la circulación.

Información: Iván Aldama

Tags relacionados
Carreteras Accidentes viales