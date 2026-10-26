Últimas noticias actualizadas EN VIVO del cierre de carreteras por el paro nacional de transportistas: ¿qué autopistas están bloqueadas en México hoy 26 de octubre?

La protesta de diversas agrupaciones de transportistas mantiene los principales accesos a la Ciudad de México y autopistas de la república con cierres o tráfico intenso este lunes. En Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo de los bloqueos por el paro nacional de transportistas hoy 26 de octubre.

Te mostramos el reporte actualizado de manifestaciones y accidentes en los tramos carreteros, con datos confirmados de la Guardia Nacional, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).