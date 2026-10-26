Últimas noticias actualizadas EN VIVO del cierre de carreteras por el paro nacional de transportistas: ¿qué autopistas están bloqueadas en México hoy 26 de octubre?
Las carreteras de entrada a CDMX podrían tener severas afectaciones por la movilización de transportistas; te decimos otras autopistas con caos hoy.
La protesta de diversas agrupaciones de transportistas mantiene los principales accesos a la Ciudad de México y autopistas de la república con cierres o tráfico intenso este lunes. En Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo de los bloqueos por el paro nacional de transportistas hoy 26 de octubre.
Te mostramos el reporte actualizado de manifestaciones y accidentes en los tramos carreteros, con datos confirmados de la Guardia Nacional, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).
¿Dónde hay bloqueos del paro nacional de transportistas hoy?
Vía libre en Chihuahua
Tras presencia de personas cerca del Km 020+000 en la carretera Chihuahua–Miguel Ahumada, a la altura del Municipio de Ciudad Juárez.
Precauciones en Tamaulipas
Se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas en vehículos cerca del Km 005+600 en la carretera Cd. Mante-Cd. Valles con dirección a Cd. Mante. Atienda indicación vial.
Amplían bloqueo en la autopista México-Pachuca
Transportistas amplían el bloqueo en la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta de Ecatepec, y cierran algunas plazas de cobro.
Caos vial en la México-Toluca
Una caravana de transportistas avanza a vuelta de rueda y ocupa dos carriles. La protesta se dirige a la zona de Lerma.
Bloqueo en Tehuacán - Oaxaca
Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán, se encuentra bloqueada en ambos sentidos.
Comienzan los bloqueos en Puebla
Transportistas bloquean ambos sentidos de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta de cobro Tehuacán, en Puebla.
Tamaulipas, Chihuahua y Oaxaca con protestas hoy 26 de octubre
Tal como lo anunciaron la semana pasada, los transportistas ya comenzaron con las protestas en Tamaulipas, en la carretera Río Bravo-Reynosa, a la altura del Parque Industrial “El Puente”.
En el estado de Chihuahua, se reporta su presencia en la carretera Chihuahua–Miguel Ahumada, a la altura de la caseta de "El Sacramento".
Y en Oaxaca, hay cierre parcial de circulación en la carretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura de la caseta de "Huitzo", con dirección a San Pablo Huitzo.
También se movilizan los transportistas en Sinaloa
En ese estado, los vehículos de los manifestantes se ubican sobre el acotamiento de la carretera Los Mochis–Culiacán, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán.
No hay paso en la autopista Ciudad Mendoza - Córdoba
CAPUFE confirmó está cerrada la autopista Ciudad Mendoza - Córdoba por presencia de manifestantes, quienes se encuentran a la altura del kilómetro 269, en el poblado San Cristóbal, en ambos sentidos.
Cierre parcial en la autopista México-Pachuca
¡Atención conductores en Edomex! Hay un cierre parcial en la circulación en la carretera México-Pachuca, con dirección a la CDMX, a la altura de la caseta de cobro de San Cristóbal.
#Tomeprecauciones en #EdoMex se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas en vehículos cerca del Km 021+050 en la carretera México-Pachuca en dirección a CDMX, a la altura de la caseta de cobro No. 23 "San Cristóbal", Atienda indicación vial. https://t.co/OOWZ8QET9f— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 26, 2026
Ya hay presencia de transportistas en carreteras de Guanajuato, Coahuila y Veracruz
En el estado de Guanajuato, los manifestantes se encuentran sobre el acotamiento de la carretera Est. Boulevard Aeropuerto, a la altura del puente Milenio, sin afectaciones por ahora.
En Coahuila, los transportistas llegaron al acotamiento de la carretera Matehuala-Monterrey, a la altura de la caseta de cobro Carbonera (Ojo Caliente).
Mientras que en Veracruz, los transportistas a bordo de sus unidades de carga se ubican en la carretera Xalapa-Banderillas, a la altura del Boulevard Banderillas, en el kilómetro 140+000.
Presencia de manifestantes en la autopista León-Aguascalientes
Con sus camiones de carga, los transportistas arribaron al acotamiento de la autopista León-Aguascalientes, cerca del kilómetro 106+300, a la altura del puesto de seguridad Peñuelas, sin afectaciones a la circulación hasta ahora.
Transportistas comienzan a movilizarse en Tabasco
Un grupo de transportistas se concentra en la carretera Villahermosa-Cárdenas, a la altura del puente Los Monos; por ahora, no afectan la circulación, pero se espera que más tarde se trasladen hacia Cárdenas-Coatzacoalcos.
#Tomeprecauciones en #Tabasco se registra presencia de personas en vehículos en la carretera Villahermosa-Cárdenas a la altura del puente Los Monos, sin afectación a la circulación, se considera movimiento con destino hacia Cárdenas-Coatzacoalcos. Atienda indicación vial. https://t.co/91kZMOXXLb— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 26, 2026
Asentamiento vehicular en autopista Toluca-Atlacomulco
De acuerdo con datos del C5 Edomex, hay tráfico pesado en la autopista Toluca-Atlacomulco, a la altura de la caseta El Dorado, en ambos sentidos.
Son aproximadamente 6 kilómetros de asentamiento vehicular, por lo que se recomienda a los automovilistas salir con tiempo.
🔴 #ReporteVial | Toluca 🚘 ⚠️ Se registra asentamiento vehicular sobre la 📌 autopista Toluca - Atlacomulco, a la altura de la caseta El Dorado, en ambos sentidos, con una afectación aproximada de 6 km. 🚧 Toma precauciones, reduce la velocidad y mantén una distancia segura entre vehículos. Como vía alterna, utiliza la carretera libre Toluca-Ixtlahuaca, por San Pablo Autopan. 📞 Ante cualquier #Emergencia, marca al inmediatamente al 9️⃣-1️⃣-1️⃣— C5 Estado de México (@C5Edomex) October 26, 2026
Reducción de carriles en la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque
Por presencia de manifestantes, hay reducción de carriles en la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, a la altura de la caseta Antonio Dovalí Jaime, con dirección a Cosoleacaque.
⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️ Se informa a las personas usuarias que se registra presencia de manifestantes en diversos puntos de las autopistas administradas por CAPUFE. ➡️ Sin cierre a la circulación: 🔘 #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, en ambos sentidos. ➡️ Con reducción de carriles: 🔘 Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, Plaza de Cobro Antonio Dovalí Jaime, dirección Cosoleacaque. Toma tus precauciones. Cualquier cambio o novedad se dará a conocer en nuestros medios de contacto ☎️ 074 | 𝐗 @CAPUFE.— CAPUFE (@CAPUFE) October 26, 2026
Transportistas inician con las manifestaciones en la autopista México-Querétaro
CAPUFE confirmó que hay manifestantes en la caseta de Tepotzotlán, perteneciente a la autopista México-Querétaro, en ambos sentidos.
Por ahora, no hay cierres a la circulación, pero el avance es lento.
Avance lento en la caseta de la México-Toluca
Aunque no se reporta presencia de transportistas, hay avance lento en la autopista México-Toluca, a la altura de la caseta La Venta, con dirección a CDMX.
El avance es bastante complicado tanto en la carretera federal como en la autopista, pero hasta el momento no hay algún grupo de manifestantes afectando la circulación.
Información: Iván Aldama