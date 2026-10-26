Paro nacional de transportistas: lista de carreteras afectadas por estado y en CDMX este lunes

El paro nacional de transportistas convocado para este lunes 26 de octubre de 2026 contempla movilizaciones en distintas entidades de México, con posibles bloqueos y complicaciones viales en carreteras, autopistas y accesos urbanos. Entre los puntos mencionados están las conexiones hacia la Ciudad de México, la autopista México-Puebla, el Arco Norte y varias vías federales del centro y norte del país.

Las organizaciones del sector anunciaron la protesta para exigir mejores condiciones de trabajo, mayor seguridad en las carreteras y respuestas a problemas que, aseguran, afectan sus operaciones.

Los horarios de concentración cambian según el estado; en algunos puntos se prevé el inicio desde las 6:00 horas, mientras que otras convocatorias señalan las 7:00, 7:30 u 8:00 de la mañana.

¿Qué carreteras podrían tener bloqueos por estado?

Las afectaciones dependerán del desarrollo de las movilizaciones; estos son algunos de los puntos incluidos en las convocatorias y reportes disponibles:

Ciudad de México y Estado de México



Circuito Exterior Mexiquense.

Autopistas México-Pachuca, México-Puebla y México-Querétaro.

Accesos cercanos a la Central de Carga Vallejo, donde se prevé una movilización a partir de las 7:30 horas.

Puebla



Autopista México-Puebla.

Autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 166, en el tramo de Acatzingo.

Vía Atlixcáyotl, en la caseta de Atlixco.

Carretera federal a Huejotzingo, en San Diego Cuachayotla.

Recta a Cholula, a la altura de la colonia La Paz.

Carretera Puebla-Veracruz, en la zona de El Seco.

Autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en la caseta 76 de Tehuacán.

También se mencionan la carretera federal Cholula-Huejotzingo y otras vías de conexión regional; los reportes disponibles describen distintos escenarios, desde concentraciones hasta cierres totales o intermitentes.

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Tlaxcala

Se prevén posibles afectaciones desde las 7:00 horas en la carretera Apizaco-Tlaxcala, en la zona de la Y Griega, así como en Calpulalpan, Xaloztoc y Tlaxco, a la altura de Mena; también aparecen puntos de concentración en la carretera Calpulalpan-Apizaco y el Arco Norte.

Guanajuato



Carretera Salamanca-Celaya.

Carretera federal 45.

Jalisco



Carretera México-Guadalajara.

Macrolibramiento de Guadalajara.

Carretera Guadalajara-Colima.

Michoacán

En Morelia se contemplan concentraciones en el estacionamiento del Estadio Morelos y recorridos por el Periférico Paseo de la República, avenida Madero Poniente y otros puntos de la ciudad; también se menciona la carretera Morelia-Pátzcuaro.

Nuevo León



Carretera Monterrey-Laredo.

Carretera Monterrey-Reynosa.

Carretera Nacional, a la altura de Allende.

Carretera a Saltillo, en el Parque Industrial Las Torres.

Tamaulipas



Carretera Matamoros-Reynosa.

Carretera Nacional Nuevo Laredo-Monterrey, en los kilómetros 17 y 20.

Zona de Altamira, donde se anunció una concentración desde las 7:00 horas.

Veracruz



Amatlán de los Reyes: punto de reunión en Rancho Trejo.

Río Blanco: concentración prevista en la zona de San Cristóbal.

Puerto de Veracruz: punto señalado en Ferchegas Rafael Cuervo, con dirección a Cardel.

Zona de Coatzacoalcos-Minatitlán: movilización sobre la carretera federal 185, en el tramo de Las Matas; también se menciona un recorrido tipo carrusel entre Muelles Monterrey y el almacén de PepsiCo.

Carretera federal Xalapa-Veracruz: punto de concentración anunciado.

Carretera Perote-Banderilla: punto de reunión previsto.

Carretera federal Las Tinajas-Córdoba: zona contemplada para la movilización.

Autopista Córdoba-Veracruz: concentración en la caseta de Fortín.

Puente Cárdenas: punto señalado en el tramo hacia Coatzacoalcos, antes del asta bandera.

Las convocatorias incluyen puntos de reunión en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, y Zacatecas .

¿Por qué protestan los transportistas?

Las organizaciones convocantes señalan problemas de inseguridad en las carreteras, extorsiones, deterioro de las vías y costos de operación relacionados con combustible, peajes, seguros y mantenimiento. También exigen respuestas de las autoridades a sus demandas.

Ante las movilizaciones previstas, se recomienda revisar las condiciones del tránsito antes de salir, anticipar los traslados y considerar rutas alternas; como los horarios y el alcance de las afectaciones pueden variar, es importante distinguir entre los puntos anunciados para concentraciones y aquellos donde se confirme un cierre vial.