Bloqueos en carreteras y explosivos paralizan dos municipios de Guerrero; pobladores retienen a 29 elementos

Violencia en carreteras de Guerrero. Este jueves 17 de septiembre se reportaron bloqueos, quema de unidades oficiales y ataques con artefactos explosivos en distintos puntos de Mochitlán y Quechultenango, después de operativos realizados por elementos de la DEFENSA, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública.

Guerrero se queda sin paso: La jornada de tensión en Guerrero escaló este jueves. Tras los operativos realizados por fuerzas de seguridad, se reportaron bloqueos carreteros, patrullas vandalizadas, una unidad calcinada y enfrentamientos en distintos puntos de Mochitlán, Quechultenango, Tixtla y Chilpancingo.

Medios locales reportan que en la cabecera municipal de Quechultenango, pobladores retuvieron a 29 elementos de seguridad, entre policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, luego de los jaloneos registrados durante el operativo de la mañana.

Todo esto se derivó de una supuesta detención de 17 policías municipales, ligados a Los Ardillos, por parte de un operativo de Fuerzas Federales.

Hasta las 16:30 horas, continuaba cerrado el tramo de la carretera estatal Mochitlán-Quechultenango. De acuerdo con los reportes, algunos pobladores permanecían en la zona con palos y tubos para impedir el avance de los cuerpos de seguridad.

#AlMomento | Reportan actos violentos de pobladores en Mochitlán y Quechultenango, Guerrero, entre ellos quema de patrullas.



De acuerdo con medios locales, mantienen bloqueada la carretera para impedir el paso de fuerzas de seguridad.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/gcfARFGLKi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

¿Qué pasó en Quechultenango y Mochitlán?

De acuerdo con los reportes, hombres embozados utilizaron camiones de carga y maquinaria pesada para cerrar el paso a las fuerzas de seguridad. Durante las acciones también fueron incendiadas unidades oficiales y lanzados artefactos explosivos contra los uniformados.

La situación dejó daños en vehículos oficiales y particulares. Tres patrullas de la Policía Estatal fueron vandalizadas y una más quedó completamente calcinada frente al gimnasio municipal.

También se reportaron seis unidades Urban del transporte público con impactos de arma de fuego. De manera preliminar, hay al menos dos pobladores lesionados y elementos de la Policía del Estado heridos.

La movilización de las corporaciones se extendió por Chilpancingo, Tixtla, Mochitlán y Quechultenango.

¿Dónde continúan los bloqueos en Guerrero?

Uno de los principales puntos afectados es la carretera estatal que conecta Mochitlán con Quechultenango, donde pobladores mantienen el cierre.

Otro incidente ocurrió en Zacatzonapa, localidad perteneciente al municipio de Tixtla, sobre la carretera estatal que conduce hacia Quechultenango. Ahí, un grupo de pobladores incendió varias patrullas de la Policía Estatal.

Información preliminar señala que durante este hecho también hubo una agresión contra personal de la Guardia Nacional y que algunos elementos habrían resultado lesionados.

¿Qué originó los bloqueos y ataques en Guerrero?

Los hechos ocurrieron después de los operativos realizados por elementos de la DEFENSA, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública.

Previamente se habían reportado bloqueos con camiones de carga y maquinaria pesada, además de quema de unidades oficiales y lanzamiento de artefactos explosivos contra los uniformados.

Los hechos fueron atribuidos en reportes a integrantes de Los Ardillos, grupo delictivo señalado por operar en esta región y cuyo liderazgo ha sido vinculado públicamente con Celso Ortega Jiménez.

Según estos reportes, los bloqueos buscarían impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad a zonas de influencia del grupo y dificultar operativos contra actividades delictivas.

La zona es conocida como Corredor Azul, donde los grupos que operan en la región han mostrado capacidad para movilizar vehículos y maquinaria pesada para cerrar las vías de comunicación.