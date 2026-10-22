¡Alerta vial! CDMX colapsará por bloqueos del IMSS este 22 de octubre: hospitales y calles afectadas

¡Toma precauciones! Este jueves 22 de octubre se registrarán diversos bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), después de que trabajadores del IMSS anunciaron que sus protestas escalarían por la falta de respuesta a sus demandas.

Las manifestaciones empezarán a realizarse durante los cambios de turno, advirtieron trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes anunciaron bloqueos intermitentes en varios hospitales; ¿cuáles serán las afectaciones viales?

¿En qué puntos habrá bloqueos este jueves 22 de octubre?

Se espera que las marchas den comienzo este jueves 22 de octubre a partir de las 15:00 horas, aunque en realidad podrían empezar desde las primeras horas del día.

Las movilizaciones están previstas en las inmediaciones de hospitales como:



Centro Médico Nacional “La Raza” (Paseo de las Jacarandas S/N y Calzada Vallejo, Azcapotzalco)

Centro Médico Nacional Siglo XXI (Av. Cuauhtémoc, colonia Doctores)

Hospital de Traumatología y Ortopedia IMSS Lomas Verdes (Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez)

Hospital General Regional No. 25 "Zaragoza" IMSS (Calz. Ignacio Zaragoza, Iztapalapa)

Hospital General de Zona No. 32 IMSS: (Calz. del Hueso, Coyoacán)

De acuerdo con los trabajadores, los bloqueos se realizarán de manera intermitente después de cada turno laboral en diferentes clínicas y hospitales, por lo que podrían registrarse afectaciones a la circulación en las vialidades cercanas.

#AlertaVial 🚨 Tras la presencia de manifestantes del @Tu_IMSS que marcharon por la CDMX y permanecieron cerca de 40 minutos en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, la circulación vehicular ha sido reabierta. Elementos de Tránsito de la @SSC_CDMX retiran cortes viales y se restablece el servicio en la Línea 7 del Metrobús. 🚗 Muestra precaución al transitar por la zona. El reporte de @JesusSaviola https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2026

IMSS anuncia una megamarcha nacional el 30 de octubre

Los bloqueos de trabajadores del IMSS no solo se realizarán este jueves. Los manifestantes aseguraron que el próximo viernes 30 de octubre se paralizará el país.

Anunciaron que a nivel nacional se realizará la tercera megamarcha, donde diversos contingentes saldrán a las calles para exigir el incremento salarial del 10%, y no del 4% que propuso el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social.

A estas demandas se suma la exigencia por mejores condiciones laborales y el abasto de insumos y medicamentos.

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

Los inconformes rechazan la propuesta de incremento salarial y exigen mejores condiciones laborales, prestaciones y un aumento que responda a sus demandas.

Aseguran que están dispuestos a dialogar sobre el aumento de sueldo del 8 por ciento, siempre y cuando se destituya a Rafael Olivos, actual dirigente sindical.

Ante los bloqueos anunciados, se recomienda a quienes tengan previsto circular por las inmediaciones de La Raza, Siglo XXI, Lomas Verdes y los hospitales generales No. 25 y No. 32 tomar previsiones, considerar rutas alternas.

