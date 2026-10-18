Notas
-
¡Tragedia rumbo a Chalma! Camioneta de peregrinos cae a barranco; muere una mujer y hay 15 heridos
Accidente de peregrinos en Ocuilan, Edomex: una camioneta de Iztapalapa cayó a un barranco rumbo a Chalma; murió una mujer y 15 personas resultaron heridas.
-
Desaparece alumna del CCH Oriente: ubicación de Dasha fue afuera de la puerta de la escuela
Dasha Yunhuet Vázquez Castro tiene 18 años y es alumna del CCH Oriente; fue vista por última vez frente a la puerta dos de la escuela en Iztapalapa.
-
Buscan a Adrián y Alondra, desaparecidos en Iztapalapa
La Fiscalía de la CDMX activó la Alerta Amber para localizar a Adrián Jiménez, de 16 años, y a Alondra López, de 17. Ambos fueron vistos por última vez en colonias de la alcaldía Iztapalapa.
-
Balacera en tianguis de Iztapalapa deja una mujer sin vida
El ataque armado ocurrió en un tianguis de la alcaldía Iztapalapa; hasta el momento no se han informado las causas de la agresión, pero ya hay un detenido.
-
Lomas Estrella Iztapalapa: Vecinos desmienten extorsión del Cártel de Tláhuac
Residentes de la unidad habitacional Lomas Estrella en Iztapalapa desmienten ser víctimas de extorsión por un supuesto comité armado vinculado al Cártel de Tláhuac.
-
VIDEO: ¡A segundos de la tragedia! Mujer en crisis de ansiedad amenazó con arrojarse de un puente en Iztapalapa; policías la salvan
Una mujer en crisis de ansiedad amenazó con lanzarse de un puente en Iztapalapa; policías de la CDMX intervinieron y lograron ponerla a salvo antes de caer.