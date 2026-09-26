El respiro llegó a los mercados: así cerraron BMV, Wall Street y petróleo

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la jornada con ganancias. El S&P/BMV IPC avanzó 1.13%, para ubicarse en 64,992.23 puntos, con lo que rompió una racha de dos sesiones consecutivas a la baja.

El avance también permitió que la bolsa mexicana terminara la semana con un balance positivo de 2.55%, según datos reportados con base en la propia BMV.

¿Cómo cerró Wall Street hoy?

En Estados Unidos también hubo números verdes. El Dow Jones ganó 0.93%, hasta 51,828.62 puntos; el S&P 500 subió 0.51%, a 7,743.41 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 0.48%, para cerrar en 27,068.72 puntos.

El comportamiento de los mercados estuvo relacionado, entre otros factores, con la baja en los precios del petróleo y una disminución en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

¿A cuánto cerró el petróleo hoy?

El petróleo terminó la jornada con pérdidas. El WTI bajó alrededor de 1.95%, hasta 92.76 dólares por barril, mientras que el Brent cayó 1.87%, para ubicarse en 104.60 dólares.

La atención del mercado estuvo puesta en la posibilidad de una reapertura del estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte mundial de crudo.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy?

Para este viernes 25 de septiembre, Banco Azteca reportó al inicio de la jornada el dólar en 16.00 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta. Esta cotización puede cambiar durante el día y depende de la sucursal y del momento de la operación.

Como referencia, el peso mexicano cerró alrededor de 17.68 unidades por dólar, con una recuperación de 0.20% frente a la jornada previa, aunque acumuló una pérdida semanal.

El peso mexicano terminó la semana con movimientos mixtos frente al dólar. Los inversionistas siguieron atentos a las decisiones de los bancos centrales, los rendimientos de los bonos y la evolución de los precios del petróleo.