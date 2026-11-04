¡Ganó el desvelado! Bobby Pulido arrasa en las elecciones de Estados Unidos
Bobby Pulido tendrá un puesto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
De acuerdo a las proyecciones preliminares, el cantante Bobby Pulido ganó en las elecciones de Estados Unidos y tendrá un puesto en la Cámara de Representantes por el distrito 15 de Texas.
El candidato del Partido Demócrata tiene un 61.2% de los votos, contra el 38.8% de la republicana Mónica de la Cruz.
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