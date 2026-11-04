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Lo que se decide allá, impacta acá - Elecciones Estados Unidos 2026 - El poder del voto

¡Ganó el desvelado! Bobby Pulido arrasa en las elecciones de Estados Unidos

Bobby Pulido tendrá un puesto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Bobby Pulido

Escrito por: Eder Martínez

De acuerdo a las proyecciones preliminares, el cantante Bobby Pulido ganó en las elecciones de Estados Unidos y tendrá un puesto en la Cámara de Representantes por el distrito 15 de Texas.

El candidato del Partido Demócrata tiene un 61.2% de los votos, contra el 38.8% de la republicana Mónica de la Cruz.

Noticia en desarrollo, en breve más información….

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