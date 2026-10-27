Voy desvelado por llegar al Congreso: Bobby Pulido se postula en las elecciones de EU respaldado por Bill Clinton

El cantante, Bobby Pulido, recibió el respaldo del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en su candidatura por el Partido Demócrata para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes.

El apoyo fue difundido mediante un video en redes sociales, en el que el exmandatario también llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones intermedias del próximo martes 3 de noviembre.

¿Quién es Bobby Pulido y qué puesto gubernamental busca en EU?

José Roberto Pulido Jr., conocido artísticamente como Bobby Pulido, anunció meses atrás su retiro de los escenarios para iniciar una nueva etapa en la política de los Estados Unidos.

Después de 31 años de trayectoria musical, el intérprete busca llegar al Congreso, pese a reconocer públicamente que no cuenta con experiencia previa en cargos públicos.

Thank you, President Clinton, for standing with South Texas! Let's get it done💪🇺🇸 https://t.co/VdvjUcRys3 — Bobby Pulido for Texas (@PulidoForTexas) October 26, 2026

A lo largo de su carrera se consolidó como uno de los representantes del género Tex-Mex y consiguió una importante popularidad en México.

Bill Clinton apoya a Bobby Pulido en su candidatura

Bill Clinton afirmó que Estados Unidos atraviesa un momento decisivo y consideró que las próximas elecciones ofrecen una oportunidad para influir en el futuro del país, por lo que le pidió a los votantes involucrarse en el proceso electoral y respaldar al cantante en su aspiración legislativa.

El exmandatario también destacó la postura de Bobby Pulido frente a distintas decisiones del gobierno estadounidense, pues según su declaración, el candidato busca enfrentar medidas que, elevan el costo de vida, reducen la atención médica, encarecen la gasolina y promueven conflictos bélicos innecesarios.

Asimismo, presentó al cantante como una persona que comprende la importancia de anteponer las necesidades de la población en el ejercicio de la función pública.

¿Cuándo son las elecciones intermedias en Estados Unidos?

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre definirán la composición del Congreso estadounidense y permitirán renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, además de una parte del Senado.

De acuerdo a diversas encuestas, en Estados Unidos votarán cerca de 38.9 millones de latinos, es decir, 16% del total de los electores, por lo que serán clave en las aspiraciones políticas de Bobby Pulido.