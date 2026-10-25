Trump se adelanta: Es el primero en votar en las elecciones intermedias de EU

Donald Trump y su esposa Melania votaron anticipadamente para las elecciones intermedias de Estados Unidos, la cuales se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre.

El mandatario acudió a las urnas en Florida, su estado natal, antes de trasladarse a Georgia para encabezar un mitin de campaña en apoyo a los candidatos republicanos.

¿Por quién votó Donald Trump en las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Después de emitir su sufragio, Donald Trump fue cuestionado por los periodistas sobre su voto, por lo que defendió la postura de su partido y dirigió sus críticas contra sus adversarios políticos, a quienes responsabilizó de las prácticas corruptas.

🔥 TRUMP VOTA EN FLORIDA Y SIGUE EN CAMPAÑA 🥊



El presidente Donald Trump votó anticipadamente en persona en Florida, acompañado de la primera dama, Melania Trump.

Tras cumplir con su deber cívico, se prepara para viajar a Georgia y continuar su agenda en Michigan al día… pic.twitter.com/49LDXhOZjm — AMERICA TIME (@AMERICATIMENews) October 24, 2026

El mandatario estadounidense también aprovechó la jornada para insistir en la necesidad de que los republicanos acudan a las urnas de manera masiva.

Y es que a través de Truth Social, pidió a quienes tienen una boleta para votar por correo que la entreguen cuanto antes.

"La votación anticipada en persona ya está en marcha en el gran estado de Florida. Si tiene una boleta de voto por correo, devuélvala de inmediato y, si no, ¡VAYA A VOTAR AHORA MISMO y anime a todos sus conocidos a VOTAR POR EL REPUBLICANO EN TODAS LAS CARRERAS, EN TODOS LOS CARGOS DE LA BOLETA! Ya sea que vote anticipadamente, por correo, en ausencia o en persona, ¡los republicanos deben abrumar a los demócratas de la izquierda radical con una participación masiva! MUY IMPORTANTE: ¡SALGA A VOTAR! ¡MAGA!", publicó el mandatario.

¿Cuándo son las elecciones intermedias en Estados Unidos?

El próximo martes 3 de noviembre, los estadounidenses elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes y a una parte de los miembros del Senado, pues en total se renovarán los 435 escaños de la Cámara baja y 35 de los 100 puestos de la Cámara alta.

Los resultados definirán la distribución del poder legislativo federal y determinarán qué partido tendrá mayores posibilidades de aprobar leyes, impulsar iniciativas y supervisar las decisiones del presidente Donald Trump.

