Revendedores de boletos del México vs Portugal son arrestados antes del partido

Este sábado 28 de marzo de 2026 se llevará a cabo el partido entre las selecciones nacionales de México vs Portugal en el Estadio Banorte al sur de la Ciudad de México (CDMX), pero previo al encuentro en la cancha fueron detenidas personas presuntamente implicadas en la reventa de boletos para el juego.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegados en la zona, como parte del "Operativo Estadio Seguro", arrestaron a tres personas quienes probablemente propiciaban la reventa de boletos horas antes de que se lleve a cabo el partido.

¿Quiénes son los detenidos por la reventa de boletos del México vs Portugal?

Personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a dos hombres de 18 y 25 años y una mujer de 17 años de edad que, al parecer, propiciaban la reventa de boletos, quienes fueron presentados ante el Juez Cívico quien definirá la sanción correspondiente.

Después la misma institución dio a conocer la detención de cuatro mujeres de 17, 23, 26 y 34 años, y siete personas 15, 18, 21, 25, 30, 39 y 64 de edad que, al parecer, propiciaban la reventa de boletos.

¿A qué hora empieza el partido México vs Portugal?

El partido México vs Portugal en la Ciudad de México se llevará a cabo en el Estadio Banorte este sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas.

Podrás ver el partido de la Selección Mexicana EN VIVO online a través de la señal de TV AZTECA con los detalles minuto a minuto.

¿Qué calles estarán cerradas hoy por el partido México vs Portugal?

La SSC informó que se desplegaría un operativo de seguridad vial en avenidas aledañas al Estadio Banorte. Aquí los detalles y lista completa de las calles que no estarán abiertas durante el juego este sábado. Los cortes y desvíos a la circulación vehicular estarán contemplados en distintos horarios en:



Avenida Santa Úrsula Anillo Periférico

Avenida del Imán y Gran Sur

Calzada de Tlalpan

Las alternativas viales que estarán disponibles son:

Al Norte

Avenida División del Norte

Circunvalación

Miguel Ángel de Quevedo

Circuito Interior



Al Sur

Anillo Periférico

San Fernando

Avenida Insurgentes



Al Oriente

Avenida División del Norte

Miramontes

Eje 3 Cafetales

Canal Nacional

Al Poniente

Avenida Aztecas

Avenida Universidad

Avenida Insurgentes

Avenida Revolución

Además, se habilitarán puntos de descenso de taxis por aplicación en el Viaducto Tlalpan y la calzada Acoxpa; y en Acoxpa y Las Torres.