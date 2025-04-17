El Bosque de Chapultepec o Chapultepec es un parque urbano localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX, que cuenta con 686 hectáreas organizadas en cuatro secciones, entre las que podemos encontrar diferentes atractivos turísticos que van desde jardines, monumentos, lagos artificiales y museos.

Con más de 3500 años de historia, el Bosque de Chapultepec, uno de los parques urbanos más importantes del mundo e incluso dos veces más grande que el Central Park , ubicado en Nueva York, se encuentra divido de la siguiente forma:



Primera Sección de Chapultepec

Segunda Sección de Chapultepec

Tercera Sección de Chapultepec

Cuarta Sección de Chapultepec

Esta zona de la CDMX, cuenta con más de 40 actividades, así como diversos atractivos turísticos disponibles para los capitalinos y visitantes en un horario de martes a domingo de 9:00 a 16:30 horas dentro de las diferentes secciones.

¿Cómo llegar al Bosque de Chapultepec?

Llegar al Bosque de Chapultepec es muy sencillo gracias a las alternativas de transporte, entre las que se encuentran Metro o Metrobús:



En Metro CDMX: La estación Chapultepec de la Línea 1 es la más cercana.

Metrobús: La línea 7 te dejará en la estación Chapultepec, para caminar directamente a la Puerta de los Leones, el acceso principal al Bosque.

Transporte público: Los accesos se encuentra por la Avenida Constituyentes, desde el Metro Chapultepec, por un costo aproximado de 8 pesos.

También puedes acceder en vehículo personal, ya que alrededor del Bosque se encuentran diferentes opciones de estacionamiento.

La Puerta de los Leones, el acceso principal al Bosque Chapultepec, se inauguró oficialmente en 1929.|Twitter/ ChapultepecCDMX

5 atractivos secretos del Bosque de Chapultepec

El parque urbano cuanta con los atractivos turísticos que ya conocemos, como el Castillo de Chapultepec, el Zoológico, así como el famoso Museo Nacional de Antropología, pero además tiene una variedad de lugares secretos que ha ido sumando encanto a la zona, como:



PARCUR en Chapultepec:

Localizado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, donde antes se ubicaban los parques acuáticos El Rollo y Atlantis, el Parque de Cultura Urbana en Chapultepec (PARCUR) cuenta con 20,832 metros cuadrados de zonas compuestas por skatepark, skatepark bowl y skatepark bowl infantil para practicar con bicicletas, patinetas y patines.

PARCUR la zona del Bosque de Chapultepec ideal practicar acrobacias con bicicletas, patinetas y patines.|GobiernoCDMX

Alberga un museo y un centro para el estudio de anfibios, particularmente de los ajolotes, cuenta con salas de exposición, talleres de educación ambiental para niños y niñas, así como cuatro laboratorios. Se encuentra abierto al público dentro del Zoológico de Chapultepec de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 15:30 horas.

¡Sorpréndete con los grandiosos Ajolotes! 😍



Descubre todo sobre esta bella especie endémica en ANFIBIUM: Museo del Axolote y Centro de Conservación de Anfibios.😉



🎟️Entrada libre

🗓️Martes a domingo

📍En el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec pic.twitter.com/jr2qZg3GiJ — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) November 26, 2024

Orquidario de Chapultepec

El lugar ideal para disfrutar de un paseo, donde aprenderás y apreciarás una bella colección de orquídeas y bellas flores en el Jardín Botánico del Bosque. Está abierto en un horario de martes a domingo de 10:00 a 15:00 horas.

El orquidario del Bosque Chapultepec reúne y conserva diferentes especies de orquidáceas|Twitter/ChapultepecCDMX

Rehabilitación del Museo Nacional de Antropología

Uno de los recintos museográficos más importantes de México y de América, ahora contará con una bodega nacional de Arte que reunirá todas las colecciones y tesoros de México.

Obra del artista mexicano, Gabriel Orozco, que transformó un tramo elevado, de 26 columnas de acero, con una geometría amigable con el entorno natural, ideal para tránsito peatonal y ciclista. La zona conecta la Primera con la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, a través de las calles Molino del Rey y Avenida de los Compositores.

La calzada flotante del Bosque de Chapultepec fue inaugurada en enero de 2023.|Twitter/ChapultepecCDMX

Estos son solo algunos atractivos turísticos secretos del Bosque de Chapultepec inaugurados recientemente, pero el parque urbano cuenta con más de 40 actividades para deleite de capitalinos y visitantes.