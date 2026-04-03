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'Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu': Finaliza la 183 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa
Cobertura total del Viacrucis 2026: revive todos y cada uno de los momentos más solemnes y conmovedores de la Pasión de Cristo en Iztapalapa este Viernes Santo.
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¿Dulce, verde o mole? Todo sobre la Feria del Tamal 2026, dónde y cuándo será
Dónde y cuándo se realizará la Feria del Tamal 2026 en CDMX, qué encontrarás y por qué es imperdible para los amantes del tamal este Día de la Candelaria.
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Cofepris reprueba seis playas: ¿cuáles son?
Antes de ponerte el traje de baño, checa esto. La Cofepris analizó 289 playas y aunque casi todas pasaron, hay 6 destinos muy populares que reprobaron por suciedad, descubre cuáles son.
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Pasión de Cristo de Iztapalapa, Patrimonio de la Humanidad
La Pasión de Iztapalapa no solo tiene una raíz religiosa, también fomenta la paz, la cohesión social y el ejercicio de los derechos culturales, explicó el INAH.
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El origen boliviano del nombre de San Luis Potosí que pocos mexicanos conocen
¿Sabías que el nombre de un icónico estado mexicano se forjó en los Andes de Bolivia? Descubre la fascinante historia de cómo la fiebre de la plata en el Cerro de San Pedro llevó a los fundadores de San Luis Potosí a reclamar un legado de riqueza legendaria.
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¿Peligro en tus vacaciones? Playas contaminadas que debes evitar este verano 2025
¿Tu playa favorita es segura este verano 2025? 🏖️ Al lanzarte al mar, evita exponerte a enfermedades y echar a perder tu descanso; conoce la lista de COFEPRIS.
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(GALERÍA) Con cruces a cuestas y el corazón en la mano: Así se vivió el Santo Viacrucis 2026 en Chalma
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Iztapalapa revive la Pasión: fe, dolor y miles de miradas en el Viacrucis 2026
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Ikebana: Arte floral japonés llega a CDMX con 30 obras maestras
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Estas fueron las mejores mega ofrendas del Día de Muertos 2023 de los Reclusorios de la CDMX
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Así luce el alumbrado del Zócalo de la CDMX por el 213 Aniversario de la Independencia de México
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¡Es bellísimo! Inicia Festival de Flores y Jardinería 2022 en Polanco
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¿Cuándo es la exposición de Alebrijes 2022 en CDMX? Horarios y fechas