VIDEO: Reparan fuga, pero dejan el hoyo; reportan varias obras inconclusas en la CDMX

Dos fugas de agua fueron reparadas en distintos puntos de la CDMX, en Coyoacán y Gustavo A. Madero, pero dejaron los socavones.

Obra Inconclusa en Coyoacán

Más de una semana lleva abierto un socavón sobre la calle Cerro del Agua, en la colonia Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán, donde los vecinos señalan que los trabajos para reparar el sistema de drenaje ya terminaron, pero la excavación continúa abierta y ha obligado a cerrar el tramo rumbo a Ciudad Universitaria.

El sentido contrario, hacia Avenida Copilco, funciona en doble sentido para permitir el paso de los automovilistas.

Lo más curioso de todo es que en la otra punta de la CDMX ocurrió la misma situación.

Excavación abierta en Gustavo A. Madero

Una obra inconclusa sobre Calzada Ticomán, a la altura de la calle Manizales, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, ha generado preocupación entre vecinos de la zona, debido a las condiciones en las que permanece el lugar.

La intervención se realizó luego de que se registrara una fuga de agua en este sitio, misma que, de acuerdo con lo señalado por habitantes del lugar, ya habría sido reparada.

A esta situación se suma que los trabajos permanecen inconclusos, dejando la zona en condiciones que, consideran los vecinos, podrían generar mayores riesgos para peatones y automovilistas que utilizan diariamente esta vialidad.

Los habitantes han manifestado su preocupación por el estado actual del lugar y solicitan que se revise nuevamente el punto para determinar si existe una nueva filtración o si la reparación de la tubería requiere trabajos adicionales.

Vecinos exigen que se concluyan las obras

Los vecinos de las colonias piden que las labores sean concluidas y que se rehabilite completamente el área que fue intervenida a consecuencia de la fuga de agua.

El llamado es a las autoridades correspondientes para que supervisen la obra, verifiquen nuevamente el estado de la fuga y atiendan las condiciones en las que permanecen las vialidades.

