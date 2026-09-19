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Noche de aguaceros en la CDMX: Protección Civil activa alerta por fuertes lluvias en 9 alcaldías

Se recomienda a la población extremar precauciones por las intensas lluvias que se esperan para la noche de este sábado 19 de septiembre.

Alerta amarilla por fuertes lluvias en CDMX sábado 19 de septiembre
Alerta amarilla por fuertes lluvias en CDMX sábado 19 de septiembre|IA

Escrito por: Eder Martínez

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa alerta amarilla por intensificación de lluvias, para la tarde y noche de este sábado 19 de septiembre.

¿Qué alcaldías de la CDMX están en alerta amarilla por fuertes lluvias?

Al momento, son nueve las alcaldías de la CDMX las que están en alerta amarilla por fuertes lluvias, sin embargo, en el transcurso de la tarde y noche podrían aumentar las demarcaciones afectadas.

Las alcaldías con alerta amarilla son:

  • Coyoacán
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

En breve más información...

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