Noche de aguaceros en la CDMX: Protección Civil activa alerta por fuertes lluvias en 9 alcaldías
Se recomienda a la población extremar precauciones por las intensas lluvias que se esperan para la noche de este sábado 19 de septiembre.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa alerta amarilla por intensificación de lluvias, para la tarde y noche de este sábado 19 de septiembre.
¿Qué alcaldías de la CDMX están en alerta amarilla por fuertes lluvias?
Al momento, son nueve las alcaldías de la CDMX las que están en alerta amarilla por fuertes lluvias, sin embargo, en el transcurso de la tarde y noche podrían aumentar las demarcaciones afectadas.
Las alcaldías con alerta amarilla son:
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes para la tarde y noche del sábado 19/09/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @GobMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl, @A_VCarranza y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 19, 2026
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