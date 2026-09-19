Noche de aguaceros en la CDMX: Protección Civil activa alerta por fuertes lluvias en 9 alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa alerta amarilla por intensificación de lluvias, para la tarde y noche de este sábado 19 de septiembre.

¿Qué alcaldías de la CDMX están en alerta amarilla por fuertes lluvias?

Al momento, son nueve las alcaldías de la CDMX las que están en alerta amarilla por fuertes lluvias, sin embargo, en el transcurso de la tarde y noche podrían aumentar las demarcaciones afectadas.

Las alcaldías con alerta amarilla son:

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En breve más información...