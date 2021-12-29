Brasil: Navidad en Bahía fue una pesadilla por las inundaciones

De pie entre los escombros de lo que solía ser su casa, Vitoria Rocha, de 81 años, seca las lágrimas de sus ojos y el agua fangosa dejada por las inundaciones de sus pertenencias.

Rebuscando entre los escombros, Rocha recuerda cómo la alertaron sobre las inundaciones entrantes durante las primeras horas del día de Navidad.

"Llegó mi ahijado y dijo 'madrina tenemos que irnos, el agua está aquí, rápido, rápido'. Eso fue a las tres de la mañana", dijo Rocha.

La inundación que arrasó todo su barrio y causó daños a 72 municipios se considera el peor desastre en la historia del estado brasileño de Bahía.

Juliana Reis, de 37 años, finalmente se reunía para Navidad con sus padres en la retirada Itambe, después de meses separados debido a la pandemia.

Sin embargo, pronto su reunión se convirtió en una pesadilla cuando las dramáticas inundaciones arrasaron esta parte de Bahía.

"A la medianoche ocurrió el desastre. No hay forma de describirlo. Mi esposo casi muere tratando de ayudar a una persona mentalmente enferma", dijo.

🔷 Al menos 11 personas han muerto en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil, tras las intensas lluvias que han provocado el desborde de ríos y la inundación de carreteras.



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Daños en Bahía por las lluvias e inundaciones

Reis y sus padres sobrevivieron nadando fuera de su casa mientras se llenaba de agua. Su casa fue una de las 5,000 destruidas en este estado con 15 millones de brasileños, donde 400,00 están afectados.

Las inundaciones han desplazado a casi 50,000 personas y matado al menos a 20, además de herir a 358.

Bahía ha estado sufriendo inundaciones durante semanas, ya que lluvias récord siguieron a una sequía severa de meses. La situación se ha deteriorado significativamente en los últimos días y se pronostican más lluvias en algunas regiones.

Las precipitaciones ya han desbordado ríos e inundado presas.

Un total de 116 ciudades en Bahía continúan bajo estado de emergencia.

Rui Costa, el gobernador de Bahía, ha calificado las inundaciones como el "peor desastre" en la historia del estado; son las peores lluvías que ha enfrentado el territorio en 32 años.

El gobierno de Brasil liberó el martes 28 de diciembre 200 millones de reales (35,5 millones de dólares) en fondos de ayuda para desastres y dijo que había más en camino.