Británicos apoyan a rey Carlos III, siempre y cuando se quede callado

En los últimos días, ha aumentado el apoyo y la aceptación del rey Carlos III, algunos de los británicos que lloran a su difunta madre, ha señalado que el nuevo monarca debe seguir el ejemplo de la extinta reina Isabel II y mantener sus opiniones para sí, ósea: quedarse callado.

En una encuesta de YouGov para el periódico Times, se reveló que el respaldo al rey Carlos III, de 73 años, ha aumentado drásticamente desde que se convirtió en monarca de los británicos y miembros de la Mancomunidad. En comparación con sondeos de principios de este año (2022). El apoyo a su esposa Camilla, la reina Consorte, ha subido de manera similar.

El 63 por ciento de los británicos encuestados, cree que será un buen rey, esto significa un alza de 24 puntos porcentuales desde el pasado mes de marzo. Solo el 15 por ciento cree que hará un mal trabajo. Hace tan solo seis meses, el 31 por ciento de los británicos señalaban que le iría mal en el trabajo.

Patrick Thompson, hombre de 61 años, que estaba entre los miles de personas que hicieron la fila para ver el féretro de la difunta reina Isabel II en la catedral de San Giles de Edimburgo, señaló que: "Tengo la esperanza de que lo hará muy bien".

Británicos apoyan a rey Carlos III, pero insisten en que se quede callado

Sin embargo, esa aceptación tiene una sola condición: que el rey Carlos III se quede callado. Thompson agregó que: "Pero tendrá que adaptarse y mantener silencio sobre sus opiniones políticas. Se adelantó a su tiempo en temas como el clima, pero ahora tendrá que ser mucho más cuidadoso con lo que dice".

Luego de haber esperado mucho más tiempo que cualquier otro heredero, el ahora rey Carlos III se forjó una imagen hablando de temas que fueron desde el cambio climático y hasta pasar por la arquitectura y la medicina alternativa.

A new YouGov/Times poll looks at Britons' first impressions of King Charles III.



73% of Britons say the new king has provided good leadership to the nation in how he has responded to the Queen's passinghttps://t.co/o1uITW7Itr pic.twitter.com/zwQrjRFtmb — YouGov (@YouGov) September 13, 2022

Rey Carlos III, un príncipe franco

Por lo anterior, sus críticos siempre señalaron que el entonces príncipe siempre se inmiscuyó en cuestiones políticas que no son competencia de la realeza. Todo lo contrario a su madre la reina Isabel II, que durante sus 70 años de reinado, mantuvo ocultas sus opiniones personales, además de que nunca concedió una entrevista.

Del otro lado, sus seguidores británicos, aseguran que algunos puntos de vista del rey Carlos III han sido visionarios, sobre todo cuando pidió que se actuara de manera oportuna para el medio ambiente y la sostenibilidad, mucho antes de que se convirtieran en temas de primera línea para los Gobiernos de mundo.

Cabe señalar que desde que asumió el trono, el rey Carlos III, ha señalado en reiteradas ocasiones, que seguiría el ejemplo de su madre la reina Isabel II y en su primer discurso a la nación, señaló que su papel no sería el mismo ahora como rey.



Rey Carlos III:

Mi vida cambiará, por supuesto, al asumir mis nuevas responsabilidades... “Ya no me será posible dedicar tanto tiempo y energías a las organizaciones benéficas y a los asuntos que tanto me importan.

Si bien las muestras de dolor y las palabras de elogio hacia la extinta reina Isabel II, fueron prácticamente todas efusivas, ha habido voces ocasionales de duda acerca del rey Carlos III.