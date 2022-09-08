Reina Isabel murió hoy y cielo de Buckingham la despide con arcoíris
Un arcoíris iluminó el Palacio de Buckingham minutos antes de que se anunciara que la Reina Isabel murió hoy, a los 96 años de edad en Balmoral, Escocia.
La Reina Isabel II murió hoy 8 de septiembre a los 96 años, antes de que la Casa Real Británica hiciera el anuncio oficial, en el cielo de Buckingham apareció un arcoíris que enmarcó el palacio donde habitaba la monarca.
Desde temprano, la Familia Real dio a conocer que la monarca estaba en el castillo de Balmoral bajo la supervisión de sus médicos, quienes se mostraron preocupados por su estado de salud.
“Luego de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la Reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica”, anunció en un comunicado.
A statement from Buckingham Palace:https://t.co/2x2oD289nL— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022
Arcoíris llama la atención antes de la muerte de la Reina Isabel
Minutos después de que se hiciera el anuncio sobre la supervisión médica, londinenses y turistas comenzaron a congregarse frente al Palacio de Buckingham, en espera de mayores noticias sobre la Reina Isabel.
Antes de que se confirmara la muerte, un arcoíris apareció en el cielo e iluminó el monumento a la Reina Victoria, quien estuvo en el trono de 1837 a 1901, es decir, 63 años.
Las imágenes muestran con claridad el arcoíris, que permaneció unos minutos sobre el Palacio de Buckingham, donde miles de personas se reunieron después de que se confirmó la noticia de la muerte.
“La Reina murió hoy pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, anunció la Casa Real Británica.
The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022
The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W
Tras el anuncio, la multitud que estaba en el Palacio de Buckingham cantó “God Save the Queen”, que se utiliza tradicionalmente como himno nacional y de la familia real británica.
Además, los asistentes colocaron flores en una puerta del Palacio, donde los oficiales de policía montaron guardia; de esta forma comenzaron a despedirse de la monarca más antigua de Reino Unido que murió hoy 8 de septiembre de 2022.
Tras la muerte de la Reina Isabel, diferentes mandatarios lamentaron la noticia y enviaron sus condolencias a la familia, entre ellos están Andrés Manuel López Obrador, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el de Canadá, Justin Trudeau; el de Brasil, Jair Bolsonaro y el de Ucrania, Volodimir Zelensky.