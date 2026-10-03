El misterio de la Salmonella y Cyclospora; ¿quién fue el responsable? Cierran investigaciones

Las investigaciones sobre los brotes de Salmonella y Cyclospora llegaron a una nueva etapa después de que las autoridades sanitarias terminaran la investigación. Ahora, la atención está puesta en qué encontraron y qué se pudo determinar sobre el origen de estos casos.

¿Qué pasó con la investigación de la Salmonella y Cyclospora?

Ante la conclusión de las investigaciones que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio a conocer sobre los brotes de Cyclospora cayatenensis y Salmonella Javiana.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el caso de la Salmonella Javiana, los resultados de laboratorio no identificaron la presencia de la bacteria en las muestras ambientales de la investigación.

Por su parte, la FDA informó que en todas las muestras tuvieron un resultado negativo, además de reconocer que no fue posible determinar la vía ni la fuente de contaminación del brote. Ante los resultados, dieron por concluida la investigación.

La FDA reportó dos resultados positivos en muestras ambientales obtenidas en México: uno en aguas residuales de salida de una planta de procesamiento y otro en una zanja de drenaje de una unidad de producción.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses establecieron que no existe evidencia suficiente para determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación que originó el brote.

"Es importante precisar que los hallazgos ambientales no constituyen, por sí mismos, evidencia concluyente de que los productos agrícolas hayan sido la fuente de contaminación. Los análisis realizados previamente por el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris a muestras de materia prima, producto terminado y agua de la planta investigada resultaron negativos a Cyclospora cayetanensis", menciona el comunicado de la Cofepris.

¿Dónde inició el brote de Salmonella y de Cyclospora?

De acuerdo con ambas investigaciones, determinaron que no se puede establecer mediante evidencia analítica que productos mexicanos hayan sido el origen de los brotes.

En el caso de Salmonella, las muestras analizadas fueron negativas y no se determinó una vía o fuente de contaminación; en el de Cyclospora, permanecen elementos epidemiológicos y de trazabilidad, así como hallazgos ambientales.