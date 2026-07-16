Ciclosporiasis: los mejores tips para desinfectar frutas y verduras y evitar el contagio
Conoce cómo lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras para reducir el riesgo de ciclosporiasis y proteger tu salud con medidas sencillas y efectivas.
Ante el aumento de los casos de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora, especialistas en salud y seguridad alimentaria recomiendan reforzar medidas de higiene al consumir frutas y verduras. Aquí te explicamos cómo lavar tus alimentos para evitar enfermarte.
Aunque lavar no elimina por completo el riesgo de contagio, hacerlo de forma correcta, elegir productos con menor manipulación y cocinar algunos vegetales cuando sea posible son acciones que ayudan a reducir la posibilidad de enfermarse.
Los casos de ciclosporiasis continúan en aumento en Estados Unidos, con más de 3 mil contagios registrados en Michigan y Ohio, además de casos relacionados en Virginia Occidental y Kentucky.
Las investigaciones apuntan a que la lechuga y otras verduras de hoja verde podrían estar relacionadas con el brote, aunque las autoridades sanitarias aún no han identificado el origen de la contaminación.
¿Cómo lavar frutas y verduras para reducir el riesgo de ciclosporiasis?
Entre las recomendaciones principales esta comprar frutas y verduras enteras en lugar de productos precortados o envasados, ya que estos suelen pasar por más procesos de manipulación.
En el caso de la lechuga, las autoridades sanitarias aconsejan comprar piezas completas, retirar dos o tres hojas exteriores y lavar cuidadosamente las hojas internas antes de consumirlas.
También es importante evitar frutas y verduras que presenten golpes, moho, o daños visibles, ya que pueden representar un mayor riesgo de contaminación.
De acuerdo con expertos en seguridad alimentaria, el procedimiento recomendado consta de tres pasos:
- Lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular los alimentos.
- Enjuagar las frutas y verduras bajo el chorro de agua limpia.
- Frotar suavemente con las manos o utilizar un cepillo limpio en productos de superficie firme, como pepinos, papas o melones para ayudar a desprender la suciedad.
Expertos advierten que no se deben lavar frutas y verduras con jabón, detergentes, cloro, desinfectantes domésticos ni otros productos de limpieza, ya que pueden dejar residuos dañinos para la salud y no son efectivos contra los parásitos.
Además del lavado, cocinar los alimentos representa una medida eficaz para eliminar el parásitos. Alcanzar una temperatura interna de al menos 70° C destruye la Cyclospora, por lo que las verduras cocidas representan una alternativa de menor riesgo durante el brote.
Síntomas de ciclosporiasis
La ciclosporiasis suele manifestarse con una diarrea acuosa y de aparición repentia, puede prolongarse durante varios días o incluso semanas si no se recibe el tratamiento adecuado.
Además de este síntoma, las personas enfermas pueden experimentar cólicos o dolor abdominal, náuseas, vómito, pérdida del apetito, exceso de gases, deshidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.