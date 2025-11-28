Elektra remata al 50% este refrigerador por el Black Friday 2025 y el precio está de locos

Elektra puso en remate el refrigerador Hisense de 16 pies por el Black Friday 2025. La tienda está sacando la casa por la ventana con descuentos imperdibles y este es uno de ellos.

¿Cuál es el refrigerador Hisense que está en oferta por el Black Friday 2025?

El refrigerador Hisense de 16 pies es del modelo RT16N6CDX. Tiene un diseño Top Mont y es de color silver.

(ESPECIAL) Así luce el refrigerador Hisense en oferta.

De acuerdo con las caractersítcia de la marca, esto es lo que debes considerar del refrigerador:

Tiene un sistema de enfriamiento Multi Air Flow : ayuda a mantener los alimentos a temperaturas bajas, ideas para que se mantengan frescos por mucho más tiempo.

: ayuda a mantener los alimentos a temperaturas bajas, ideas para que se mantengan frescos por mucho más tiempo. Tiene espacio suficiente por dentro : cuenta con 3 bandejas para colocar utensilios, refractarios e ingredientes. Dos de ellas son con cristal templado. Así como un cajón para frutas y verduras y dos espacios para botellas.

: cuenta con 3 bandejas para colocar utensilios, refractarios e ingredientes. Dos de ellas son con cristal templado. Así como un cajón para frutas y verduras y dos espacios para botellas. Tiene tecnología Eco Inverter : esto permite tener un mayor ahorro para energía.

: esto permite tener un mayor ahorro para energía. Cuenta con despachador de agua : para poner agua fresca y lista para servir con mayor comodidad.

: para poner agua fresca y lista para servir con mayor comodidad. Tiene congelador superior: es bastante amplio y caben muchos alimentos.

¿Cuál es el precio del refrigerador Hisense en oferta por el Black Friday 2025?

El precio del refrigerador Hisense de 16 pies es de solo $10,599 pesos. Elektra lo tenía en un costo de $18,999 pesos, pero le rebajó más de 8 mil por el Black Friday 2025, así que es por tiempo limitado.

(ESPECIAL) Este es el precio del refrigerador Hisense en Elektra por el Black Friday 2025.

Además, si te es posible, puedes comprar este refrigerador con hasta 12 meses sin intereses pagando con tarjetas bancarias participantes.

Asimismo, es posible pedir el Préstamo Elektra y aplicar los pagos de 128 semanas de solo $135 pesitos.