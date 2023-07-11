Alista Morena queja ante INE contra legisladores aspirantes de Frente Amplio

Morena interpondrá una queja ante el INE en contra de aspirantes del Frente Amplio por uso indebido de recursos públicos.

Su líder nacional Mario Delgado acusó que los legisladores inscritos en ese proceso incurren en violaciones a ley pues son servidores públicos, por lo que deben renunciar a sus cargos. En la lista figuran; Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, y Gabriel Quadri y los senadores; Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, pidió a las autoridades electorales deberán aplicar el mismo criterio que usaron con los morenistas que eran funcionarios y hoy son aspirantes a la coordinación en defensa de la cuarta transformación.

“¿Qué esperan para renunciar? Porque están utilizando su cargo público para sacar provecho en este supuesto proceso que ellos están llevando a cabo. Desde el 2022 los tribunales han construido un criterio para evitar la participación de servidores públicos en actos partidistas. Acuérdense que a nuestros funcionarios no los dejaran ni siquiera ir los domingos por la tarde. Creo que el mismo criterio debería aplicarse para esto del frente amplio por la corrupción; deberían sancionarlos por estar haciendo uso indebido de recursos públicos. Son funcionarios que están asistiendo en horarios hábiles y de trabajo a actos políticos”, señaló el presidente de Morena.

600 denuncias contra corcholatas, asegura Mario Delgado

Mario Delgado informó que el INE acumuló casi 600 denuncias presentadas por la oposición en contra de Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández y Manuel Velazco. El argumento es que eran funcionarios públicos y que no podían tener ninguna actividad fuera de su encargo. Hoy quieren que el INE mida con la misma vara a la oposición.

También anuncio que Morena responderá a la queja de Xóchitl Gálvez contra el presidente López Obrador por violencia política de genero con otra queja ante el INE en contra de la panista por actos anticipados de campaña.

Así lo adelantó el líder de Morena “Nosotros la vamos a denunciar a ella, porque es (sic) diputada y tiene un sueldo público y tiene acceso a recursos como (sic) diputada. Además, también ella ha manifestado que es candidata a la presidencia, así se presenta. Entonces está cometiendo un ilícito, porque no estamos en un periodo de precampañas, ni de campañas, como para que se esté presentando para una candidatura presidencial lo cual da motivo también a una queja”.