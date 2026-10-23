Salieron a buscar una vaca; asesinan a abuela y su nieta Ariana sigue desaparecida en Chiapas

Miriam y su nieta Ariana, de 10 años, salieron de casa el 19 de octubre para revisar una vaca en un rancho de la comunidad de Tanchichal, en Ostuacán, Chiapas. Ninguna regresó. Un día después, la señora fue encontrada sin vida, envuelta en bolsas negras y una lona. De Ariana no hay noticias y habitantes de la zona se han sumado a la búsqueda por caminos, veredas y comunidades cercanas, sin conseguir pistas sobre su paradero.

¿Dónde buscan a Ariana, la niña desaparecida en Ostuacán?

Desde que perdieron contacto con Miriam y Ariana, pobladores comenzaron a buscarlas. Tras el hallazgo de la mujer, la preocupación se concentra en encontrar a la menor.

Los habitantes han recorrido distintos puntos de la región y piden a las autoridades que aceleren las labores de búsqueda. Hasta la información disponible, no se han reportado pistas que permitan conocer dónde está Ariana o qué ocurrió con ella.

¿DÓNDE ESTÁ LA NIÑA DE 12 AÑOS D3S4P4R3C1D4 EN OSTUACÁN? 🚨💔🔎 Una abuelita fue localizada sin v1d4 tras salir a vender una vaca, mientras que se desconoce el paradero de su nieta. El caso ha generado preocupación en Chiapas. ¡Entérate de lo ocurrido! Más información: https://t.co/vsj4ZHv1zM #AlertaChiapas #MenorDesaparecida #Noticias — TV Azteca Chiapas (@TVAztecaChiapas) October 22, 2026

¿Cuántos feminicidios se han registrado en Chiapas en 2026?

Chiapas acumula cifras preocupantes de violencia contra las mujeres. De acuerdo con datos del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), elaborados con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de 2026 se registraron 50 casos de feminicidio, incluidas tentativas. La cifra supera en 32 los casos reportados durante el mismo periodo de 2025.

El reporte advierte que el conteo incluye tentativas, por lo que no debe interpretarse como el número de feminicidios consumados. La situación mantiene la atención sobre la violencia contra las mujeres en la entidad.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en Chiapas?

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportaba más de mil 950 personas desaparecidas en Chiapas, de acuerdo con cifras citadas el 14 de octubre de 2026. El registro se actualiza constantemente conforme las autoridades agregan casos o modifican el estatus de las personas.

La desaparición de Ariana se suma a la preocupación de familias y comunidades que buscan a sus seres queridos. En Tanchichal, los habitantes mantienen la exigencia de que las autoridades refuercen los esfuerzos para localizar a la niña.

