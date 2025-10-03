BYD Atizapán inicia operaciones bajo Grupo Automundo para reforzar su presencia en el Estado de México
La agencia BYD Atizapán anunció oficialmente el inicio de una nueva etapa operativa, ahora bajo la dirección del Grupo Automundo, una firma ampliamente reconocida por su trayectoria, solidez y profesionalismo en el sector automotriz mexicano.
Este cambio estratégico representa una apuesta importante para fortalecer la presencia de la marca en
el Estado de México y continuar con su crecimiento sostenido en el país.
La transición busca consolidar los pilares fundamentales de la marca: calidad en el servicio, excelencia en la atención al cliente y compromiso con los valores de sostenibilidad e innovación tecnológica.
Todo ello ocurre en un contexto clave para la expansión del mercado de vehículos eléctricos en México, donde BYD ha logrado posicionarse como uno de los actores más relevantes del sector.
“Este cambio garantiza a nuestros clientes la misma confianza, calidad y compromiso de siempre, ahora con el respaldo de la solidez de Grupo Automundo”, se destacó durante el anuncio oficial.
Visión compartida entre BYD y Grupo Automundo
La nueva administración contempla mejoras importantes en los procesos operativos y comerciales, incluyendo asesoría personalizada, servicio postventa de alto nivel, mayor disponibilidad de modelos eléctricos, programas de fidelización y una experiencia de compra renovada.
La visión compartida entre BYD y Grupo Automundo busca democratizar el acceso a la movilidad eléctrica y acercarla a más comunidades del país, haciendo frente a los retos ambientales y de infraestructura con soluciones innovadoras y sostenibles.
Grupo Automundo aportará una red de relaciones comerciales consolidada, infraestructura moderna, capital humano capacitado y un enfoque empresarial centrado en la innovación.
Estas fortalezas permitirán a BYD expandirse de manera ordenada, eficiente y estratégica dentro del mercado mexicano.
Con esta nueva etapa, BYD Atizapán reafirma su compromiso con un futuro más verde,
inteligente y accesible.
La alianza con Grupo Automundo no solo representa una evolución operativa, sino también una oportunidad para seguir transformando la manera en que los mexicanos se mueven, con tecnología de vanguardia y una visión responsable del entorno.