¿Cuándo sí y cuándo no se puede usar el bypass gástrico?

El bypass gástrico es una cirugía que reduce el tamaño del estómago y altera el camino que recorre la comida por el intestino. El estómago se divide en dos partes: una bolsa pequeña y un reservorio grande. La bolsa pequeña se conecta directamente al intestino delgado, saltándose la primera parte del intestino, pero, no todas las personas son aptas para este procedimiento; ¿cuándo es recomendable?

La persona que se realiza este procedimiento siente menos hambre y absorbe menos calorías. El baipás o bypass gástrico es una cirugía importante que debe realizarse solo cuando la dieta y el ejercicio no han funcionado.

¿A quiénes se recomienda el bypass gástrico?

El bypass gástrico es una cirugía para bajar de peso que puede ser una opción adecuada para las personas que tienen obesidad extrema u obesidad con problemas de salud graves relacionados con el peso.

En general, los siguientes grupos de personas pueden ser candidatos para el baipás gástrico:

Personas con un índice de masa corporal (IMC) de 40 o más.

Personas con un IMC de 35 a 39,9 y un problema de salud grave relacionado con el peso, como diabetes tipo 2, presión arterial alta apnea del sueño grave

En algunos casos, las personas con un IMC de 30 a 34 y un problema de salud grave relacionado con el peso también pueden ser candidatas.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona que quiera bypass gástrico?

Sin embargo, este procedimiento no es para todos. Es posible que tengas que cumplir ciertos requisitos médicos para poder someterte a esta cirugía. Además, debes estar dispuesto a hacer cambios permanentes en tu estilo de vida para tener éxito en la pérdida de peso.

Los requisitos médicos para el baipás gástrico pueden incluir:

Un examen físico completo para determinar si estás en buena salud para la cirugía.

Pruebas de laboratorio para evaluar tu salud general.

Una evaluación psicológica para determinar si estás preparado para el cambio.

Los cambios en el estilo de vida que debes hacer para tener éxito en la pérdida de peso después del bypass gástrico incluyen:

Seguir una dieta saludable.

Hacer ejercicio regularmente.

Adoptar hábitos saludables de sueño.

Mantener un peso saludable.

El baipás gástrico puede ser una opción eficaz para la pérdida de peso en las personas que tienen obesidad extrema u obesidad con problemas de salud graves relacionados con el peso. Sin embargo, es importante hablar con un médico sobre los riesgos y beneficios de esta cirugía antes de tomar una decisión.

El baipás gástrico es una opción viable para las personas que luchan contra la obesidad. Sin embargo, es importante hablar con un médico sobre los riesgos y beneficios de esta cirugía antes de tomar una decisión.

