Ron DeSantis promete matar a narcotraficantes en frontera con México

El Gobernador de Florida y aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Ron DeSantis, confirmó que en caso de ganar las elecciones en 2024 autorizará matar a personas que sean identificadas como narcotraficantes en la frontera con México.

El político republicano participó en un foro de aspirantes presidenciales en el que insistió que los cárteles mexicanos deben ser designados como organizaciones terroristas porque están "llenando" el país de drogas, principalmente fentanilo, un opioide que ha generado una grave crisis de salud en ese país.

"Vamos a autorizar el uso de la fuerza letal contra los cárteles. Si tienes a alguien que viene con fentanilo en la mochila eso es lo último que van a poder hacer porque vamos a dejarlos completamente muertos en la frontera. No aguantamos más", declaró Ron DeSantis frente a la audiencia de "The Gathering".

Muro en la frontera será terminado y reforzado: Ron DeSantis

El mandatario de Florida, uno de los principales contendientes por la candidatura presidencial en el Partido Republicano, también se pronunció sobre el muro fronterizo, el cual prometió terminar y reforzar con miles de militares para evitar el ingreso de migrantes y drogas.

"Declararemos una emergencia nacional y enviaré militares allí, construiremos un muro, activaremos el programa Quédate México. para detener la invasión. Haremos todo eso", añadió DeSantis.

Así identificarán a narcotraficantes en la frontera con México

Una semana antes, Ron DeSantis fue cuestionado sobre cómo clasificarían los militares a las personas que presuntamente son narcotraficantes antes de disparar, afirmando que se hará de la misma manera en que ocurrió en la guerra de Irak con los terroristas.

“De la misma manera que alguien que opera en Irak lo sabría. Ya sabes, estas personas en Irak en ese momento, todos se veían iguales. No sabías quién tenía una bomba atada a ellos. Así que esos muchachos tienen que hacer juicios”, mencionó al respecto.

El republicano, que se ubica como segundo en las encuestas de su partido rumbo a las elecciones en Estados Unidos, ha insistido durante los últimos meses en designar a las organizaciones criminales como "terroristas", esto con el fin de permitir a su Ejército ingresar a México a combatir a narcotraficantes.