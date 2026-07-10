Detienen a 11 pasajeros con 165 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana; así la trasladaban

La mañana de este viernes 10 de julio del 2026, las autoridades federales realizaron el aseguramiento de un fuerte cargamento de droga y la detención de múltiples pasajeros en el Aeropuerto de Tijuana, demostrando que la revisión del equipaje en estas terminales aún es vulnerable. De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad de México —publicada en redes sociales— se decomisaron 165 paquetes de un kilo cada uno de cocaína, lo que culminó en la detención de al menos 11 pasajeros.

Los paquetes iban escondidos en el equipaje de los pasajeros detenidos.|@GabSeguridadMX | X

¿Cómo se realizó el decomiso de droga en el Aeropuerto de Tijuana?

A través de un comunicado, las autoridades revelaron que se realizó una revisión e investigación aleatoria en el área de equipaje, donde la droga que se trasladaba se ocultaba en las maletas de los pasajeros, los cuales volaban a la ciudad de Baja California —donde se detectó su arribo— desde Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, esta acción derivó de una investigación de campo y del gabinete, los cuales estuvieron encaminados a combatir los delitos contra la salud. Fue así que las autoridades tuvieron conocimiento de que "se movería la droga" entre los pasajeros, por lo que se implementaron las revisiones aleatorias a los equipajes del vuelo.

Derivado de trabajos de investigación y revisiones de seguridad, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, en coordinación con @SSPCMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, detuvieron a 11 personas y… pic.twitter.com/kESJ610s7l — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 10, 2026

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Tijuana, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) detuvieron a los 11 implicados por la sospechosa carga en sus maletas.

Asimismo, revelaron que el total de la droga quedó a disposición del agente de Ministerio Público (MP) para abrir la carpeta de investigación correspondiente e ir deslindando responsabilidades.

Cabe destacar que estas acciones forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para combatir el tráfico de drogas en nuestro país, utilizando la infraestructura aeroportuaria para evitar que las sustancias prohibidas —en este caso, cocaína— lleguen a la población.