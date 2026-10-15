Albergará a más de 5 mil reclusos y se inspiró el modelo Bukele; así es la nueva megacárcel de Costa Rica

Costa Rica puso en marcha una nueva cárcel de máxima seguridad con la que busca frenar el avance de la violencia y endurecer su respuesta contra el crimen organizado.

La presidenta Laura Fernández encabezó este miércoles la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), un complejo penitenciario inspirado en el modelo de El Salvador, impulsado por Nayib Bukele.

¿Cómo es la nueva cárcel de Costa Rica?

La construcción requirió una inversión de 35 millones de dólares, tiene capacidad para albergar hasta 5 mil 100 reclusos y se encuentra junto a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, a unos 25 kilómetros de San José, y está destinado a personas consideradas de alta peligrosidad.

Durante la ceremonia, la mandataria aseguró que la apertura representa un cambio para la estrategia de seguridad del país y expresó su intención de convertir a Costa Rica en un referente internacional en materia penitenciaria.

#EnDesarrollo: Así se ve el CACCO por dentro. Nueva infraestructura se inaugura este miércoles #NM935 https://t.co/YGaJ4rL21J — Noticias Monumental (@MonumentalCR) October 14, 2026

“Estoy segura de que hoy estamos marcando un antes y un después en la seguridad penitenciaria y nacional como un todo. A partir de este día nuestro país será referente mundial en seguridad penitenciaria”, afirmó.

El proyecto comenzó durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves, quien gobernó entre 2022 y 2026 y actualmente ocupa los ministerios de la Presidencia y de Hacienda.

Está inspirado en el diseño de Nayib Bukele

El diseño del CACCO toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña que se convirtió en uno de los principales emblemas de la política de seguridad de Bukele contra las pandillas.

En diciembre pasado, Rodrigo Chaves viajó a El Salvador, se reunió con Bukele y recorrió las instalaciones del CECOT, donde recibió planos del complejo penitenciario.

En 2023 se contabilizaron 905 homicidios, el mayor registro del que se tiene constancia. La cifra bajó a 876 en 2024 y llegó a 873 en 2025, año en que la tasa fue de 16.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes.