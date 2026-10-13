El trágico final del creador de “Chachitos": Cae en Chiapas su presunto homicida tras cometer un error; esto dicen las autoridades

"Chachitos" perdió a su líder en un presunto crimen brutal, pero las autoridades ya detuvieron en Chiapas a Julio “N”, alias “El Negrito”, presunto asesino del dueño de esta icónica empresa de cereales, Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas, cerrando así un capítulo de impunidad que indignó a todo el país en 2024.

Un tropiezo en Tapachula que delató al prófugo

En octubre de este año, el presunto homicida de nacionalidad venezolana cruzó el país para evadir la ley, pero su captura ocurrió por un descuido absurdo. La policía de Tapachula lo arrestó tras cometer una falta administrativa en la vía pública. Esto de acuerdo con el comunicado número 25843 de la Fiscalía de Chiapas.

Al ingresar al detenido a los separos preventivos y cruzar su información en la Plataforma México, los agentes detectaron de inmediato la orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida en Chihuahua. Sin perder tiempo, entregaron al sospechoso a los agentes de investigación chihuahuenses, quienes lo trasladaron para presentarlo ante el juez que definirá su situación penal.

Vía colaboración, Fiscalías de Chiapas y Chihuahua aprehenden a presunto responsable de homicidio calificado #FGEChiapas #089DenunciaAnónima #911Emergencias #JusticiaConHumanismo #CeroImpunidad Para más información▶️https://t.co/x1wFHP2rmx https://t.co/p0ooVhdaV4 — FGEChiapas (@FGEChiapas) October 13, 2026

El crimen que sacudió a la industria

Entre el 7 y 8 de julio de 2024, criminales arrebataron la vida al empresario de 66 años dentro de sus propias oficinas. Los reportes forenses confirmaron asfixia por estrangulamiento, además de hallar a la víctima con ataduras en las manos y huellas de golpes severos.

Este asesinato provocó la indignación inmediata de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). El organismo exigió frenar la violencia que azota a México y demandó un castigo ejemplar. Asimismo, la gobernadora Maru Campos emitió sus condolencias, mientras la empresa destacó las múltiples obras de caridad y la inmensa calidad humana de su director.

📄 POSICIONAMIENTO | CANACINTRA condena el lamentable homicidio de Marcos Gabriel Wisbrun y expresa su profunda preocupación ante la creciente ola de violencia en el país. pic.twitter.com/8ftS59qXDo — CANACINTRA México (@CANACINTRAMex) July 12, 2024

Wisbrun Terrazas fortaleció el sueño de "Chachitos" que inició en 1954: ofrecer un cereal de trigo inflado, nutritivo y accesible para cualquier niño. Hoy, sus característicos sabores a vainilla, chocolate, fresa y manzana-canela mantienen vivo su recuerdo en las mesas de todo el país.