Asaltó a una mujer y se dio a la fuga: Capturan a presunto revendedor de relojes en la Miguel Hidalgo

Un hombre de aproximadamente 38 años de edad fue detenido en calles de la colonia Tacubaya; el sujeto está vinculado con el robo de relojes de alta gama en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

Al momento de su detención se le aseguraron un bolso negro de una marca reconocidas, carteras, celulares y algunos anillos de plata.

Así fue la captura del presunto integrante de cédula delictiva en CDMX

La detención ocurrió durante un recorrido de prevención del delito en el cruce de Periférico y la calle Gorrión, en la colonia Tacubaya, después de que una mujer denunciara haber sido víctima de un asalto con lo que parecía ser un arma de fuego para después darse a la fuga.

La mujer mostró el camino por el que huyó el delincuente, según un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La captura del hombre de 30 años fue posible gracias al monitoreo del C2 Poniente.

Al ser capturado, las autoridades capitalinas le realizaron una revisión preventiva, en donde se le aseguraron un arma de fuego con cargador y seis cartuchos útiles. Además, un bolso negro de una marca reconocida, tres carteras pequeñas, tres relojes de alta gama, un anillo de plata, cuatro teléfonos móviles, junto con una mochila naranja, objetos cuya legal posesión no pudo acreditar.

¿Qué pasará con el hombre de 38 años tras su detención?

Tras su detención el sujeto fue informado de sus derechos constitucionales para posteriormente trasladarlo ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Se identifico que el hombre de 38 años posiblemente forma parte de un grupo delictivo dedicado al robo de relojes de alta gama en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Presuntamente, él se dedicaba a revender los artículos robados en distintas zonas de la capital del país.

Hasta el momento, la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha dado más detalles sobre la detención de este sujeto.