Le robó más de 10 millones el gobierno de EU y escapó a India; cae uno de los más buscados del FBI

Autoridades de India detuvieron este viernes 4 de septiembre a Manjit Singh Bedi, uno de los estafadores más buscados por el FBI, señalado por un supuesto fraude relacionado con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP.

Con este arresto, ya son cinco los detenidos desde el lanzamiento de una iniciativa lanzada por Estados Unidos que está enfocada en localizar a fugitivos acusados de cometer delitos financieros de gran escala.

¿De qué está acusado Manjit Singh Bedi?

De acuerdo con los investigadores estadounidenses, Manjit Singh Bedi habría obtenido de manera fraudulenta cerca de 600 mil dólares, más de 100 millones de pesos mexicanos del gobierno de Estados Unidos, en un presunto esquema que habría ocurrido entre marzo de 2024 y junio de 2025, periodo durante el cual el sospechoso operaba una tienda de comestibles asiática en la ciudad de Tacoma, Washington.

El arresto fue posible gracias a la colaboración entre el FBI y las autoridades de India. Tras la captura, la agencia estadounidense informó que trabaja para conseguir la extradición a Estados Unidos, donde deberá responder ante las acusaciones en su contra.

CAPTURED: Another FBI Most Wanted Fraudster.



This is the 5th Most Wanted Fraudster captured since the creation of the new list three months ago – and yet another high value target captured overseas. Subjects captured so far have been responsible for a combined over $2 billion… pic.twitter.com/eitoNdmX7L — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 5, 2026

La detención forma parte del programa denominado por el FBI como “Los Estafadores Más Buscados”, una estrategia que comenzó en junio y que está dirigida contra personas acusadas de participar en importantes operaciones de fraude y que permanecieron fuera del alcance de las autoridades.

Los estafadores más buscados del FBI

En apenas tres meses, la iniciativa “Los Estafadores Más Buscados” ha permitido localizar y detener a cinco fugitivos.

Según los datos proporcionados por el FBI, los casos relacionados con estos individuos representan presuntamente pérdidas superiores a los 2 mil millones de dólares para las víctimas o las instituciones afectadas.

Los cinco sospechosos también acumularon cerca de 4 mil días en conjunto como fugitivos antes de ser capturados.

El FBI sostuvo que su colaboración con organismos de seguridad de otros países continuará siendo utilizada para localizar a quienes intenten evadir la justicia fuera del territorio estadounidense.

