Detienen al alcalde de Juchitán, Miguel “N”, por cobro de piso y nexos con el crimen organizado en Oaxaca

En un golpe que pone al descubierto la profunda infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras gubernamentales del Istmo de Tehuantepec, fuerzas federales y estatales concretaron la detención de Miguel “N”, presidente municipal en funciones de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Durante un operativo coordinado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, en estrecha colaboración con la Fiscalía y Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra del munícipe por los delitos de extorsión agravada y nexos con el crimen organizado.

Así operaba el alcalde de Juchitán detenido en Oaxaca

En el mismo despliegue cayó su presunto operador estelar, un sujeto identificado como Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. De acuerdo con la información confirmada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al edil no solo se le acusa de encubrir a los criminales, sino de formar parte activa de una banda dedicada a extorsionar y cobrar piso a comerciantes y empresarios locales, vender droga al menudeo, traficar con migrantes e incluso estar involucrado en asesinatos en la región. En pocas palabras, el alcalde usaba la presidencia municipal como un escudo de protección para que los delincuentes operaran con total impunidad.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

UIF congela cuentas de alcalde de Juchitán tras su detención por crimen organizado

Para evitar que el grupo intente mover dinero o pagar favores legales desde la cárcel, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del presidente municipal y de sus cómplices. Con esto se busca cortar de tajo las ganancias que obtenían a costa del dinero público y de los chantajes a las familias de Juchitán.

La caída del alcalde destapa el nivel de infiltración del crimen organizado en los municipios de Oaxaca, donde quienes debían cuidar a la gente terminaron convertidos en los principales aliados de la delincuencia. Las autoridades informaron que las investigaciones siguen abiertas y que se esperan más detenciones en los próximos días para desarmar por completo a esta red criminal.