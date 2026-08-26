¡Con las tortas no! Extorsionadores armados terminan detenidos tras balacera en la Venustiano Carranza

Cuatro hombres irrumpieron en un conocido puesto de tortas para exigir a los propietarios el cobro de una cuota ilegal bajo amenazas constantes. Los hechos ocurrieron en una esquina de la colonia Simón Bolívar, en la alcaldía Venustiano Carranza; un negocio familiar se convirtió en blanco de la extorsión.

Hombres disparan a puesto de tortas por negarse a pagar

Ante la negativa de los comerciantes para entregar el dinero exigido, la situación escaló rápidamente de las intimidaciones verbales a la agresión física directa. Los sujetos comenzaron a insultar y golpear a los dueños del establecimiento, generando momentos de tensión y miedo entre los clientes y vecinos del lugar.

En medio del altercado, los agresores realizaron detonaciones con arma de fuego en las calles Damasco y Marcos. El estruendo de los disparos alertó de inmediato a los colonos, quienes solicitaron el apoyo urgente de las autoridades a través de los números de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que realizaban patrullajes en la zona acudieron de inmediato para atender el reporte ciudadano.

Presuntos extorsionadores intentaron escapar

Al notar la presencia de las patrullas, los presuntos extorsionadores intentaron escapar corriendo por las calles aledañas para evadir la justicia. Los uniformados implementaron un despliegue táctico que derivó en una persecución por el sector, logrando interceptar a los sospechosos cuadras más adelante.

La captura se concretó de manera exitosa en el cruce de las calles Esterlinas y Damasco, donde los policías les cerraron el paso a los fugitivos. Durante la revisión preventiva de rigor, los agentes aseguraron un cuchillo de aproximadamente treinta centímetros de longitud, así como el dinero en efectivo producto de las intimidaciones.

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Las víctimas, reconocieron plenamente a sus agresores ante los oficiales. Los detenidos fueron identificados como Brayan "N", Ángel de Jesús "N", Jesús Omar "N" y un menor de tan solo 17 años de edad, llamado Alan Miguel "N".

Tras el aseguramiento, los cuatro implicados fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad ante la agencia del Ministerio Público. Será la autoridad ministerial la encargada de definir su situación jurídica en las próximas horas y esclarecer si este grupo está vinculado con más casos de extorsión en la zona oriente de la Ciudad de México.

