Se duplican denuncias por extorsión en Morelos en 2026; decenas de negocios cierran por amenazas y asesinatos

En los primeros seis meses de 2026, la extorsión en Morelos superó el doble de denuncias en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que se refleja en el cierre de negocios, migración de familias enteras y violencia que cobra vidas.

Aumento de la extorsión en Morelos: Cifras oficiales del primer semestre de 2026

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros seis meses de 2026 hay 381 carpetas de investigación por extorsión, cifra que superó a las 179 carpetas reportadas en el mismo lapso de 2025.

Aunque las autoridades estatales atribuyen parte del aumento a una mayor disposición de la ciudadanía para denunciar, los impactos en las calles contrastan con esa lectura institucional.

El comercio local en Morelos ahogado por el "cobro de piso" 🏬⚠️ Negocios familiares, transportistas y pequeños emprendedores continúan enfrentando la presión de la extorsión. pic.twitter.com/2axS4NdF7f — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) July 23, 2026

Cierre de negocios y desplazamiento forzado por cobro de piso en Cuautla

En Cuautla, por ejemplo, el fenómeno obligó al cierre definitivo de al menos 70 comercios afiliados al Consejo Coordinador Empresarial, mientras que decenas de negocios familiares, la mayoría sin registro en cámaras empresariales, desaparecieron tras enfrentar exigencias económicas de grupos delictivos.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, admitió que los registros de denuncias por extorsión han tenido un aumento.

Testimonios: El impacto de las amenazas del crimen organizado en familias y comerciantes

La decisión de cerrar y migrar no responde solo al cálculo económico; obedece al miedo ante amenazas directas. Un empresario de la masa y la tortilla narró a Azteca Noticias que los extorsionadores le pedían 25 mil pesos, lo que era insostenible, pero las amenazas no cesaron.

“Al cerrar los locales, yo pensé que ahí había quedado todo, pero no, pasó que ahora siguieron las amenazas incluso llegaron hasta nuestra casa y por esa razón decidimos salirnos de Cuautla”, afirmó.

Violencia e impunidad: Asesinato de transportista pone bajo la lupa la estrategia de seguridad

Además del impacto económico y social, la extorsión ya suma víctimas mortales. El 12 de julio de 2026, un conductor de la ruta 85 fue asesinado a balazos sobre la avenida Reforma, en Cuautla, presuntamente por negarse a pagar derecho de piso; el caso permanece bajo investigación, mientras que el gobierno encabezado por Margarita González Saravia no ha podido contener al crimen.

