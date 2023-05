Debanhi Escobar: Errores y omisiones en la investigación del caso

Hoy, 21 de abril, se cumple un año del hallazgo del cuerpo sin vida de Debanhi Escobar dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, luego de 13 días de haber estado desaparecida. Las autoridades tuvieron varios desaciertos a lo largo de la investigación, que fueron denunciados por el padre de la joven, Mario Escobar e incluso por autoridades del Estado quienes admitieron errores y omisiones en la investigación. La familia y la sociedad siguen esperando por la justicia.

Debanhi cayó viva a la cisterna

A unos días de haber sido encontrado el cuerpo el entonces fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, señaló que Debanhi se encontraba viva cuando cayó a la cisterna.

Incluso, el Servicio Médico Forense (Semefo) detalló que el cuerpo de Debanhi Escobar no tenía agua en los pulmones, pues la cisterna contaba con 90 centímetros de agua.

El coordinador del Semefo, Eduardo Villagómez Jasso detalló que de acuerdo con los registros, la data de muerte del cadáver es de entre cinco días a dos semanas. Incluso, sostuvo que la joven alcanzó a pararse al interior de la misma.

Asimismo, se dio a conocer que dentro del lugar donde se encontró el cuerpo de Debanhi, se ubicaron pertenencias, como su bolso y teléfono celular: “El teléfono aún estamos análisis, como estaba en el agua se complica un poco pero estamos procesándolo”, dijo en aquel momento el fiscal.

Puntualizaron que la causa de muerte fue el golpe en la cabeza y que continuarían las investigaciones para saber qué pasó aquella noche.

Remueven a fiscales por omisiones en caso Debanhi

Al señalar que hubo omisiones y errores en la búsqueda de Debanhi Escobar, el Fiscal General del Justicia del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero anunció la remoción de sus cargos al Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas, Rodolfo Salinas; y al director de la Unidad Especializada de Investigación Antisecuestros, Javier Caballero García.

Guerrero agregó que comenzó un procedimiento administrativo de responsabilidad contra todos las personas que intervinieron en el proceso de localización de la joven de 18 años.

“Viendo situaciones, omisiones y errores, se tomó la decisión de forma enérgica la remoción del cargo del Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas, Rodolfo Salinas y la remoción de esta misma responsabilidad del Fiscal, Javier Caballero”, expresó el Fiscal General.

Asimismo, en la conferencia nombró a Griselda Núñez, Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres como vocera del caso.

Revisaron cuatro veces la cisterna antes de hallar el cuerpo

El padre de Debanhi Escobar junto al fiscal general y el forense, no quiso hacer especulaciones; “hasta no demostrar lo contrario, que mi hija cayó sola, no se descarta nada, absolutamente nada”, indicó.

Un elemento que sorprendió a los padres y a la sociedad es que en los trece días que estuvo desaparecida la joven, los equipos de búsqueda revisaron el hotel en cuatro ocasiones sin encontrar el cuerpo, por lo que Mario Escobary Dolores Bazaldúa insisten en que la joven “fue sembrada”.

Exhuman cuerpo de Debanhi

La exhumación de los restos de Debanhi Escobar Bazaldúa, para homologar los dos peritajes existente de la primera autopsia y determinar de manera definitiva las causas de su muerte, comenzó con la presencia de diversas autoridades estatales, federales y familiares de la joven.

Mario Escobar, su padre aguardó la llegada del grupo de expertos nacionales y extranjeros que tuvieron a su cargo la realización de la segunda autopsia que de una vez por todas determine y concluya las causas de su muerte.

Fue el 12 de mayo cuando el caso de Debanhi Escobar Bazaldúa, fue reclasificado de desaparición a feminicidio, informó el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien precisó que el gobierno federal busca homologar con la Fiscalía de Nuevo León una sola necropsia u opinión final de la muerte de la joven de 18 años.

Así, el gobierno federal informó que mantenía comunicación permanente con la familia de la joven de 18 años, luego de haber hallado su cuerpo sin vida.

El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, dijo que buscaban que la opinión final o necropsia de Debanhi se realizará con base en estudios periciales y toxicológicos, con perspectiva de género.

En su informe semanal sobre “Cero impunidad”, el funcionario refirió que a partir del intercambio de información, se realizaron acciones técnicas y de inteligencia en apoyo de la Fiscalía de estado a efecto de ubicar a sujetos que podrían haber estado vinculados a la línea de investigación que se sigue por presunto feminicidio.

Causa de la muerte tras tercera necropsia

Asfixia por sofocación fue la causa de la muerte de Debanhi Escobar, de 18 años, según determina una tercera autopsia que se realizó a su cuerpo, hallado en abril en un motel.

“Se tienen los elementos necesarios, suficientes para establecer que la causa de muerte de Debanhi Escobar se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”, ha dicho en conferencia el director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Felipe Edmundo Takahashi.

El intervalo postmortem que se estableció con base en “los hallazgos y los signos cadavéricos es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima”. También ha señalado que “no se encontró ningún tipo de evidencia, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual y se descarta un asfixia por sumersión”.

Estos resultados son distintos a los de la primera necropsia que realizó la Fiscalía de Nuevo León y que determinó que Debanhi había muerto por una “contusión profunda de cráneo”.

El objetivo de exhumar el cuerpo fue realizar una nueva necropsia, la tercera, para cotejar los dictámenes forenses, uno de la Fiscalía estatal y otro independiente que solicitaron los familiares de Debanhi y que han diferido sobre la causa de la muerte de la joven. Sin embargo, ninguna autoridad ha aclarado aún cuáles fueron las circunstancias de su muerte.

“A mí, independientemente de que encuentre la verdad el Gobierno federal, el Gobierno estatal o la Fiscalía, lo que queremos es la verdad”, dijo a medios el pasado 1 de julio el padre de la joven, Mario Escobar, cuando exhumaron los restos de su hija. Además, expuso que confiaba en que el nuevo dictamen forense arrojaría la verdadera causa de muerte de Debanhi, ya que la familia no está de acuerdo con el peritaje de la Fiscalía estatal.

El Gobierno de México se ha comprometido aclarar la misteriosa muerte de Debanhi, cuyo cuerpo apareció el 21 de abril en una cisterna de un motel de Nuevo León. La joven desapareció el 9 de abril.