Asesinó a una mujer y luego se aventó desde la terraza de hotel en Nuevo León: La tragedia de Joatzi Lisbeth y Roberto Eduardo

Fue durante el día domingo 16 de agosto que se encontraron dos cuerpos en el Hotel Saffy, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Los hechos involucraron a una persona que se aventó desde la terraza de dicho establecimiento y otra más encontrada sin vida en una de las habitaciones.

Esto es lo que se sabe del hallazgo macabro en el norte.

Sujeto lanza desde terraza de hotel en Nuevo León

Alrededor de las 08:30 del domingo hablaron a emergencias para reportar a una persona sin vida.

Un hombre cayó desde una terraza del complejo Metropolitan Center, quedando a unos metros de la transitada avenida Lázaro Cárdenas, justo en la entrada que te lleva al estacionamiento subterráneo.

Rescatistas de Protección Civil de San Pedro y paramédicos llegaron al lugar, pero confirmaron que el sujeto ya no tenía signos de vida.

Asesinan a mujer en habitación de hotel

Cuando empezaron a investigar de dónde venía el sujeto, las autoridades descubrieron que se hospedaba en la habitación 803 del hotel Saffy.

Cuando subieron a revisar el piso, los oficiales encontraron la puerta del cuarto abierta.

Cuando entraron a la habitación, localizaron a una mujer recostada y después se confirmaría que tampoco tenía signos vitales y tenía huellas de agresión física.

🚨 El hombre que fue hallado sin vida a las afueras del Metropolitan Center durante la mañana de este domingo, perdió la vida luego de presuntamente asesinar a su pareja en una de las habitaciones del hotel Safi, en San Pedro.https://t.co/1j5cUgM7bI pic.twitter.com/F1wN7zw1AL — INFO7MTY (@info7mty) August 16, 2026

Identifican a víctima de feminicidio

Extraoficialmente se dijo que la víctima respondía al nombre de Joatzi Lisbeth Juárez, quien era originaria del estado de Guanajuato.

Los primeros datos encontrados indicaron que el cuerpo de la joven tenía varios golpes en diferentes partes, por lo que la fiscalía investiga el caso bajo el delito de feminicidio.

Así se mostró el sospechoso antes de lanzarse

El presunto responsable fue identificado como Roberto Eduardo Caballero Reyes, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Según el personal del hotel, lo notó con una actitud alterada y bastante nerviosa. Al momento en que los empleados intentaron acercársele para ayudarle, el sujeto echó a correr en dirección a la terraza y se aventó.

Fiscalía analiza cámaras de seguridad del hotel

Agentes del Ministerio Público y peritos llegaron a la escena para iniciar las primeras investigaciones sobre el femincidio y suicidio.

Los investigadores entrevistaron a los trabajadores del hotel que tuvieron contacto con la pareja y solicitaron los videos de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del sospechoso antes de la tragedia.