Caso Dafne Zapata a 30 días de la tragedia: Esto se sabe sobre las investigaciones y los detenidos

Ya pasó un mes de la tragedia que exhibió el trato de las Academias Militarizadas en México, el caso de Dafne Zapata.

Un curso de verano terminó con la vida de la menor de 13 años y la búsqueda de justicia continúa, exigida pincipalmente por su familia y otras víctimas de la Academia Militarizada Doenitz.

¿Qué es todo lo que se sabe del feminicidio de Dafne?

Así fue el feminicidio de Dafne Zapata

Dafne entró el pasado 13 de julio a la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Horas después de que llegara, el personal médico de la institución avisó a su madre, Alejandra Quintos, que la niña se había desmayado durante un ejercicio, asegurando que solo necesitaba reposar.

Para la noche del 16 de julio, la menor fue reportada sin signos vitales después de sufrir malestares en el sitio.

Detenidos por el feminicidio de Dafne

Hasta ahora hay tres personas detenidas y vinculadas a proceso por el delito de feminicidio. Entre los señalados está Jorge Luis "N", director del campamento militarizado, detenido en Altamira.

También está detenida Estrellita "N", encargada del área femenil, y Danna Yanina "N", cadete de 18 años y supuesta ayudante que fue a declarar voluntariamente cuando se le ejecutó la orden de aprehensión.

⚖️ Caso Dafne: Madre reconoce voz de detenida en audio al 911



En #Tamaulipas, la madre de Dafne Zapata identificó a la cuidadora Estrellita "N" en la llamada de auxilio realizada mientras la joven perdía la vida.



Además, el Tribunal de Justicia confirmó más de cinco denuncias… pic.twitter.com/cK64O7pyUq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026

¿Qué le hicieron a Dafne Zapata?

Las audiencias revelaron que la menor fue sometida a tratos crueles, golpizas y falta de alimento. Aunque los encargados dijeron que fue un accidente o descompensación, la segunda necropsia, ordenada por la mamá de Dafne, confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, al detectarse agua en sus pulmones.

Acusan al papá de Dafne de presunto abuso

Al mismo tiempo del caso del feminicidio, salió a la luz un proceso legal en contra del padre de la menor, Gabriel "Z".

El hombre fue detenido en 2019 por abuso sexual cometido contra Dafne cuando ella tenía seis años, obteniendo su libertad condicional.

La declaración de la menor estaba programada al finalizar el campamento, pero ante su fallecimiento, su madre confirmó que seguirá con el proceso de justicia.