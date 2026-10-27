Caótica mañana en CDMX: Caída de árbol provoca cierres viales y daños en cables de luz en la Del Valle Norte; otras afectaciones | EN VIVO
La Ciudad de México comienza el martes con el reporte de la caída de un árbol en la colonia Del Valle Norte, dañando cables de luz y telefonía en la zona.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 27 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este martes
Caída de árbol daña cables de luz y telefonía en la Del Valle Norte
La caída de un árbol en calle Amores, en la colonia Del Valle Norte, en la Ciudad de México provocó daños en cables de luz y telefonía en la zona, provocando cierres viales por los trabajos de limpieza.
Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar de loa hechos para retirar las ramas. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se registraron personas lesionadas.
🌳 ¡Toma precauciones! La caída de un árbol en la calle Amores, en la colonia Del Valle Norte, CDMX, provocó el cierre de la vialidad y dañó cables de luz y telefonía. 🚒 Bomberos y Protección Civil trabajan en el retiro. No hay personas lesionadas. Toma como alternativas el Eje 3 o Viaducto 📹: Ricardo Pérez (@R_Perez_11) No te pierdas la mejor información de tu mañana con @viridianahelo y @AnnaLuOG1 en #NoticiasEnTiempoReal ⏰ 👉 https://t.co/WBG4duMW30— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 27, 2026