Se desploma plafón en hospital del IMSS Bienestar en Veracruz a 3 días de la visita de Rocío Nahle

Apenas 72 horas después de una visita de la gobernadora de Veracruz al Hospital de Alta Especialidad, varias secciones del plafón se cayeron cerca de los pacientes en la Torre Pediátrica.

Qué pasó en el área de oncología de la Torre Pediátrica de Veracruz

El siniestro sucedió el sábado 10 de octubre de 2026 por la tarde, cerca del quinto piso de oncología, donde hay pacientes con cáncer, cerca de la cama número 20. Debido al desperfecto, tuberías, cables y canales de ventilación quedaron al descubierto.

“Entramos al quinto piso de oncología, lleno de cubetas, cables colgando. Una situación muy difícil, la cual nosotros no mentimos”, narró Cora de Jesús Rodríguez, vocera del grupo Madres de Niños con Cáncer.

El contexto de la visita de la gobernadora Rocío Nahle al recinto

El incidente sucedió tres días después de que Rocío Nahle visitara el inmueble. El 7 de octubre, la gobernadora de Veracruz acudió para supervisar el abasto de medicamentos e insumos, ante las reiteradas quejas sobre el desabasto de materiales para tratar a los pacientes.

En dicha visita, una guardia de Nahle García agredió a Cora de Jesús Rodríguez y no le permitió acercarse a la mandataria estatal. Además, Rocío Nahle minimizó el asunto al alegar que Cora de Jesús no es madre de un niño con cáncer.

Se desprende plafón en la Torre Pediátrica de Veracruz; IMSS-Bienestar revisa daños https://t.co/QlYLT8fPbD 📹: Andy Huerta https://t.co/j3dTUVKNhn — Imagen de Veracruz (@ImagendeVer) October 12, 2026

Qué dijo el IMSS-Bienestar sobre la caída del plafón en el hospital.

El IMSS-Bienestar, que administra el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, confirmó en un comunicado la caída del plafón y aseguró que “personal especializado realiza una revisión técnica para determinar las causas del desprendimiento de una sección del plafón en un área de hospitalización”.

En la Torre Pediátrica de Veracruz, los servicios médicos continúan operando con normalidad. IMSS Bienestar realiza trabajos de reparación y mantenimiento para garantizar la seguridad de pacientes y personal de salud. pic.twitter.com/apKPc3epUO — IMSS Bienestar Veracruz (@IBVeracruz) October 12, 2026

La dependencia añadió que no hay personas lesionadas y los pacientes fueron reubicados para seguir con su tratamiento.

El IMSS-Bienestar detalló que el 11 de octubre realizaron trabajos de reparación y mantenimiento en la zona afectada, “así como acciones preventivas para mantener las instalaciones en condiciones seguras”.

