Revelan qué provocó la caída del puente peatonal que aplastó un auto en Monterrey

El aparatoso colapso de un puente peatonal de concreto en plena avenida Constitución en Monterrey, Nuevo León, desató la tarde de este martes 13 de octubre una intensa movilización de emergencia por parte de los cuerpos de rescate.

El accidente, que también provocó caos vial y alarma entre los automovilistas, dejó graves destrozos de una unidad vehicular que se vio sorprendida por la abrupta caída; ante esta situación, y a pesar de que no se reportan heridos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió una actualización sobre qué pasó y cuál será el protocolo tras el percance en las inmediaciones de la Escuela Normal Miguel F. Martínez.

¿Qué provocó la caída del puente peatonal en Monterrey?

A través de una publicación compartida en sus canales oficiales, el mandatario explicó que el desplome ocurrió por un error operativo de maquinaria perteneciente al consorcio Mota-Engil, empresa que asumirá los gastos derivados del accidente y los trabajos necesarios para reparar la estructura.

De acuerdo con el gobernador, el equipo involucrado en las obras provocó la caída del puente peatonal municipal ubicado sobre la avenida Constitución; durante el percance, un vehículo que circulaba por la zona resultó dañado, aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

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⚠️ Colapsa puente peatonal Ocurrió en la Avenida Constitución, en Monterrey, Nuevo León https://t.co/IgryYhxPxh — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 13, 2026

¿Quién pagará los daños tras el colapso del puente peatonal?

Samuel García aseguró que la empresa responsable se hará cargo de la reparación de la estructura y de las maniobras necesarias, además de atender los daños ocasionados a las personas afectadas.

El gobierno estatal, explicó, supervisará que el consorcio cumpla con sus obligaciones y que las labores se realicen bajo las medidas de seguridad correspondientes.

¿El accidente retrasará las obras de las nuevas líneas del Metro?

Ante las posibles dudas sobre el avance de los proyectos de movilidad en Nuevo León, el gobernador sostuvo que el colapso del puente no modificará los tiempos de construcción ni la fecha prevista para la entrega de las nuevas líneas del Metro.

El mandatario señaló que los trabajos continuarán conforme a lo programado, por lo que el incidente en la avenida Constitución no representa, según su declaración, un retraso para estas obras.