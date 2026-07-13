Notas
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Corte concede a Samuel García suspensión contra juicio político
Con la suspensión, las autoridades pueden continuar con el proceso del juicio político, pero tienen prohibido ejecutar cualquier medida que separe a Samuel García de sus funciones.
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Nuevo León se consolida como líder nacional en salud y reduce la pobreza a mínimos históricos
Nuevo León: Liderazgo en salud y combate a la pobreza. El estado marca un hito con resultados históricos que mejoran la calidad de vida de su gente.
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Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian un segundo bebé
Una de las parejas más activas en redes sociales, el gobernador de Nuevo León y su esposa, Mariana Rodríguez, anunciaron que esperan un segundo bebé.
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Samuel García anuncia planta de fabricante sueco de automóviles de alta gama en Nuevo León
La nueva planta de fabricante sueco de automóviles de alta gama se ubicará en el municipio de Ciénega de Flores: Fábrica de Volvo será la más grande del mundo.
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Dan luz verde a juicio contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García
Samuel García tiene hasta las 16 horas del jueves 22 de agosto para nombrar a su abogado y defenderse de las acusaciones y el juicio por violar la Constitución.
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Samuel García rifará la "Cyber Fosfo" en caso de que Álvarez Máynez quede en segundo lugar
El gobernador de Nuevo León afirmó que, en caso de que Álvarez Máynez quede en segundo lugar en las elecciones 2024, rifará la Cybertruck que maneja.