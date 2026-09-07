“El Niño” en México: ¿Qué estados sufrirán más incendios y sequías entre 2026 y 2027?

¡Ya está aquí! El fenómeno meteorológico de “El Niño” continúa intensificándose a niveles nunca antes vistos, por lo que expertos prevén que a finales de 2026 alcance una intensidad muy fuerte, que haría que sus efectos se resientan en México en todo 2027.

Debido a las condiciones climáticas, el territorio nacional enfrentará menos lluvias, temperaturas más altas y un aumento de los incendios durante los primeros meses de 2027.

De acuerdo con estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), existe una probabilidad superior al 95 por ciento de que “El Niño” se establezca entre octubre y noviembre.

¿Qué estados de México podrían tener menos lluvias por El Niño?

La dependencia estadounidense advirtió que el calentamiento del Pacífico podría intensificarse durante los próximos meses, aunque es importante aclarar que los efectos de “El Niño” no se sentirían igual en todo el país .

Especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM advirtieron que la disminución de lluvias podría convertirse en uno de los principales riesgos para México en todo 2027.

Jorge Zavala Hidalgo explicó que la sequía podría resentirse a partir de la primavera en el centro y sur del país, así como en la península de Yucatán. En contraste, durante los primeros meses de 2027 podrían registrarse lluvias por encima de lo normal en el noreste.

En el noroeste, particularmente en Baja California, históricamente ”El Niño” suele favorecer mayores lluvias durante enero y febrero, pero no elimina el riesgo de sequía en otras regiones del país.

¿Cuándo aumentaría el riesgo de sequía en México?

Las proyecciones presentadas por especialistas de la UNAM ubican entre abril y junio de 2027 uno de los periodos donde las lluvias disminuyan.

Durante esos meses, e l centro, sur y sureste del país podrían enfrentar condiciones más secas, lo que aumentaría la probabilidad de sequía en distintas zonas.

La falta de lluvias podría estar acompañada de temperaturas elevadas. Zavala Hidalgo recordó que, cuando el agua disminuye, suele aumentar la temperatura, como ocurrió en 2024, cuando se registraron récords de temperaturas altas.

Por ello, el riesgo de incendios podría aumentar entre febrero y junio de 2027, particularmente en las regiones donde coincidan altas temperaturas, menor humedad y vegetación seca, como el norte y sur del país.

¿El Niño también puede provocar más huracanes?

Debido a que este fenómeno aumenta las temperaturas en aguas del Pacífico mexicano, esta condición puede favorecer que los huracanes se intensifiquen rápidamente y alcancen categorías superiores.

Las estimaciones de la UNAM señalan una mayor probabilidad de huracanes de categoría mayor, es decir, 3, 4 o 5, entre septiembre y noviembre de 2026. También se prevé una temporada otoño-invierno con más frentes fríos, a comparación de la media.