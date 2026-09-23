Bloquean la calle Canela desde Añil por manifestación en la colonia Granjas México

La presencia de una manifestación frente a la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos mantiene bloqueada la circulación vehicular en la colonia Verónica Anzures, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La interrupción del paso de automóviles genera complicaciones de tráfico en el corredor de Marina Nacional, por lo que las autoridades viales sugieren a los automovilistas utilizar alternativas de tránsito como la Calzada México-Tacuba y el Circuito Interior para evitar la congestión en la zona.