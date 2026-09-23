Bloquean la calle Canela desde Añil por manifestación en la colonia Granjas México
Antes de salir consulta nuestras actualizaciones sobre marchas CDMX que afectarán calles principales; todo sobre los bloqueos y calles cerradas de hoy.
Este miércoles 23 de septiembre se prevén distintas marchas CDMX que sin duda afectarán tu ruta; para que el impacto no sea tan problemático para ti Azteca Noticias monitorea las rutas alternativas.
¡Toma nota! Calles cerradas, bloqueos y marchas CDMX para este miércoles 23 de septiembre 2026 EN VIVO
Liberan la circulación en Bahía San Hipólito
El paso vehicular sobre la calle Bahía San Hipólito, a la altura de la Avenida Marina Nacional, fue completamente restablecido luego de que el grupo de manifestantes que bloqueaba la zona se retirara del lugar. Con la apertura de esta vía dentro de la colonia Verónica Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el flujo vehicular que conecta con el corredor de Pemex vuelve a su ritmo habitual.
Se normaliza la circulación de Bahía San Hipólito a la altura de Marina Nacional, luego de manifestantes, col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/uq8f0ea8Cc— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 23, 2026
Cierre vehicular en Granjas México afecta la movilidad en la alcaldía Iztacalco
La circulación sobre la calle Canela se encuentra totalmente interrumpida a partir de la Avenida Añil debido a la presencia de manifestantes concentrados en el punto. El bloqueo afecta el flujo vehicular dentro de la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, por lo que las autoridades viales recomiendan a los automovilistas utilizar las calles Centeno y Canal de Tezontle como alternativas para evitar el asentamiento.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación por manifestantes en calle Canela a partir de Añil, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco. #AlternatiivaVial Centeno y Canal de Tezontle. pic.twitter.com/vlZDJEKnyp— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 23, 2026
Persiste el bloqueo sobre Marina Nacional a la altura de la Torre Ejecutiva de Pemex
La presencia de una manifestación frente a la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos mantiene bloqueada la circulación vehicular en la colonia Verónica Anzures, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.
La interrupción del paso de automóviles genera complicaciones de tráfico en el corredor de Marina Nacional, por lo que las autoridades viales sugieren a los automovilistas utilizar alternativas de tránsito como la Calzada México-Tacuba y el Circuito Interior para evitar la congestión en la zona.
Cierre vial en la colonia Verónica Anzures
La circulación sobre la calle Bahía San Hipólito se encuentra totalmente cerrada al paso vehicular a la altura de la Avenida Marina Nacional debido a la presencia de manifestantes en la zona. La interrupción del tránsito afecta la movilidad dentro de la colonia Verónica Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores utilizar la calle Bahía de las Palmas como alternativa para esquivar el asentamiento vial.
#PrecauciónVial | Cerrada circulación, por manifestantes sobre Bahía San Hipólito a la altura de Av. Marina Nacional, col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Bahía de las Palmas. pic.twitter.com/wCbGpd4KbY— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 23, 2026
Prevén arribo de manifestantes a la colonia Magdalena de las Salinas en la Gustavo A. Madero
La intersección de Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Fortuna, ubicada en la colonia Magdalena de las Salinas dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero, contempla la llegada de una movilización social programada a las 13:00 horas. El arribo de la protesta podría generar cierres intermitentes o complicaciones a la circulación sobre este importante eje del norte de la capital.
#PrecauciónVial | Se espera arribo de manifestantes a las 13:00 horas en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fortuna, col. Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 23, 2026